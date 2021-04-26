HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Xiaomi Mi Mix Fold ne kadar dayanıklı?

Xiaomi Mi Mix Fold ne kadar dayanıklı?

26.04.2021 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Xiaomi’nin geçtiğimi günlerde satışa sunduğu ilk katlanabilir ekranlı modeli Mi Mix Fold ilginç bir teste tabi tutuldu. İşte Xiaomi Mi Mix Fold katlanma testi!

Xiaomi Mi Mix Fold ne kadar dayanıklı?

Şu anda katlanabilir ekran pazarında 3 marka bulunuyor. Bunlar; Samsung, Huawei ve Motorola. Fakat geçtiğimiz günlerde bir marka daha bu pazara ortak oldu. Evet, Xiaomi'den bahsediyoruz. Malum Çinli üreticinin katlanabilir ekranlı bir model üzerinde çalıştığı zaten biliniyordu. Nitekim geçtiğimiz günlerde bu model satışa sunuldu.

Peki Xiaomi’nin ilk katlanabilir ekranlı modeli ne kadar dayanıklı? Hatırlanacağı üzere ilk satışa çıkan Samsung Fold modeli ekranın katlanma kısmındaki sorunlar yüzünden geri çağrılmıştı.

Xiaomi bu tarz sorunları yaşamamak için Mi Mix Fold’u ilginç bir katlanma testine tabi tutmuş.

Çinli üreticinin katlanabilir ekranlı ilk telefonu tam 1 hafta boyunca katlanma testine tabi tutulmuş. Yani 1 hafta boyunca aralıksız olarak katlanıp açılmış. Sonuç mu? Tam 400.000 kapanıp açılma.

10 YIL DAYANIKLILIK SUNABİLİR

Bu da ortalama bir kullanım ile yaklaşık olarak 10 yıllık bir süreye denk düşüyor. Yani Mi Mix Fold‘u aldığınız 10 yıl boyunca ekranına katlanma kaynaklı bir zarar gelmeyeceğini söyleyebiliriz.

Xiaomi Mi MIX Fold yakında Çin sınırlarını aşabilirXiaomi Mi MIX Fold yakında Çin sınırlarını aşabilir

Elbette bunlar Xiaomi’nin söylemleri. Tabi ki şunu da unutmamak gerekiyor. Teknoloji işi biraz şans işi. Yani satılan binlerce cihazda hiçbir sorun çıkmazken sizin aldığınız cihazda büyük problemler ortaya çıkabilir. Fakat bu test Mi Mix Fold‘ta kronik bir ekran sorunu olmadığını bizlere gösteriyor.

iPhone 12 mini satışları pek iyi gitmiyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Lenovo Xiaoxin Smart Keyboard R7 tanıtıldıLenovo Xiaoxin Smart Keyboard R7 tanıtıldı
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Xiaomi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hercai'ye böyle veda etti: İç huzuruyla gidiyorum

Hercai'ye böyle veda etti: İç huzuruyla gidiyorum

Rotterdam'da yapılan bir araştırmaya göre, şehirdeki kadınların yarısı cinsel tacize maruz kalıyor

Rotterdam'da yapılan bir araştırmaya göre, şehirdeki kadınların yarısı cinsel tacize maruz kalıyor

Emekli Tuğgeneral'in 20 yıla kadar hapsi isteniyor

Emekli Tuğgeneral'in 20 yıla kadar hapsi isteniyor

Sevilen dizi final yapıyor! Ünlü oyuncudan duygusal veda!

Sevilen dizi final yapıyor! Ünlü oyuncudan duygusal veda!

Şehit Aybüke öğretmenin isminin kaldırılması için dava açtılar

Şehit Aybüke öğretmenin isminin kaldırılması için dava açtılar

Son Dakika: 25 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 25 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Kripto para piyasasında üçüncü şok! GoldexCoin’e de erişilemiyor

Kripto para piyasasında üçüncü şok! GoldexCoin’e de erişilemiyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kuzey Irak'a geniş çaplı harekat! Hedefler vuruluyor

Kuzey Irak'a geniş çaplı harekat! Hedefler vuruluyor

FETÖ'nün 'Gurbet Mezarlığı' faaliyete geçti

FETÖ'nün 'Gurbet Mezarlığı' faaliyete geçti

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan kritik 'bağışıklık' uyarısı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan kritik 'bağışıklık' uyarısı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.