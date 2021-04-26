Xiaomi Mi Mix Fold ne kadar dayanıklı?

Şu anda katlanabilir ekran pazarında 3 marka bulunuyor. Bunlar; Samsung, Huawei ve Motorola. Fakat geçtiğimiz günlerde bir marka daha bu pazara ortak oldu. Evet, Xiaomi'den bahsediyoruz. Malum Çinli üreticinin katlanabilir ekranlı bir model üzerinde çalıştığı zaten biliniyordu. Nitekim geçtiğimiz günlerde bu model satışa sunuldu.

Peki Xiaomi’nin ilk katlanabilir ekranlı modeli ne kadar dayanıklı? Hatırlanacağı üzere ilk satışa çıkan Samsung Fold modeli ekranın katlanma kısmındaki sorunlar yüzünden geri çağrılmıştı.

Xiaomi bu tarz sorunları yaşamamak için Mi Mix Fold’u ilginç bir katlanma testine tabi tutmuş.

Çinli üreticinin katlanabilir ekranlı ilk telefonu tam 1 hafta boyunca katlanma testine tabi tutulmuş. Yani 1 hafta boyunca aralıksız olarak katlanıp açılmış. Sonuç mu? Tam 400.000 kapanıp açılma.

10 YIL DAYANIKLILIK SUNABİLİR

Bu da ortalama bir kullanım ile yaklaşık olarak 10 yıllık bir süreye denk düşüyor. Yani Mi Mix Fold‘u aldığınız 10 yıl boyunca ekranına katlanma kaynaklı bir zarar gelmeyeceğini söyleyebiliriz.