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Xiaomi Mi MIX Fold yakında Çin sınırlarını aşabilir

22.04.2021 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir sızıntı kaynağı, Xiaomi'nin yakında Mi MIX Fold'un küresel satışlarına başlayabileceği iddiasında bulundu. Buna göre, Xiaomi markalı ilk katlanabilir akıllı telefon olan Mi MIX Fold, çok yakında resmi olarak Çin dışına çıkabilir.

Xiaomi Mi MIX Fold yakında Çin sınırlarını aşabilir

Xiaomi Mi MIX Fold'u geçtiğimiz ayın sonunda tanıttı. Xiaomi'nin ilk katlanabilir akıllı telefonu, duyurulmasına rağmen küresel pazarlarda satışa sunulmadı. Satışlar Çin pazarıyla sınırlı kaldı. Ancak çok yakında küresel pazarlarda da Xiaomi Mi MIX Fold'un satışlarına başlandığını görebiliriz.

XIAOMI MI MIX FOLD'UN GLOBAL SÜRÜMÜ TESPİT EDİLDİ

Bir sızıntı kaynağının Twitter'dan paylaştığı iddiasına göre, Mi MIX Fold'un M2011J18G model numarasına sahip global sürümü IMEI veritabanında tespit edildi. Ek olarak, Hindistan IMEI veritabanına da kaydedildi.

Mi MIX Fold tweet

Mi MIX Fold'un Çin versiyonu M2011J18C model numarasına sahip. Xiaomi ise genel olarak global sürümlerde 'C' yerine 'G' harfini kullanıyor. Bu yüzden M2011J18G model numaralı cihazın Mi MIX Fold'un global sürümü olması muhtemel.

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XIAOMI MI MIX FOLD'UN FİYATI NE KADAR?

Mi MIX Fold Çin'de, 12 GB RAM + 512 GB depolama sürümü için 9,999 Yuan'dan, 12 GB RAM + 512 GB depolama sürümü için 10,999 Yuan'dan ve 16 GB RAM + 512 GB depolama modeli için 12,999 Yuan'dan fiyatlandırılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Xiaomi
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