Xiaomi Mi Note 10 Lite ortaya çıktı

Hem ana ekran hem arka gövde kenarlara doğru kavisli olarak tasarlanmış. Telefonun ekran gövde oranı 19.5:9 ve bu gayet kabul edilebilir. Telefon Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Ayrıca Mi Note 10 Lite’de HDR 10 teknolojisi bulunuyor.

Xiaomi Mi Note 10 Lite, 8nm fabrikasyon süreci sonucunda geliştirilen 8 çekirdekli 2.2 GHz hızında çalışan Qualcomm Snapdragon 730G yonga seti ile birlikte geliyor. Telefonda ana işlemci olarak Dual-core 2.2 Ghz Kryo 470 (Gold versiyon) tercih edilmiş. Grafik işlemcisi kısmında Adreno 618 GPU bulunuyor. Telefonun işlemcisinden de anlaşıldığı üzere 5G teknolojisini desteklemediğini belirtelim. Orta seviye modellerde 5G desteği olan telefonlar Snapdragon 765G işlemci kullanıyor. Ancak 5G desteği bulunmayan telefonlarda işlemci olarak daha eski zamanda üretilen yonga setleri kullanılıyor. Telefonun 6GB RAM + 64GB depolama alanı veya 6GB RAM + 128GB depolama alanı bulunan iki farklı seçeneği bulunuyor. Depolama alanı teknolojisi UFS 2.1. Bu yıl piyasaya sürülen modellerin bir çoğunda UFS 3.1 kullanılıyor. RAM teknolojisi de LPDDR4x kullanılarak güncel modellerde kullanılan LPDDR5 teknolojisinin gerisinde kalmış.