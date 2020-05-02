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Xiaomi Mi Note 10 Lite ortaya çıktı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.05.2020 14:14 | Son Güncelleme

Xiaomi Mi Note 10 Lite, 6.47 inç büyüklüğünde 1080×2340 (FHD+) Piksel çözünürlüğünde Amoled bir ekran ile piyasaya sürülecek. Telefonun ön kısmında damla çentikli bir kamera bulunuyor.

Xiaomi Mi Note 10 Lite ortaya çıktı

Hem ana ekran hem arka gövde kenarlara doğru kavisli olarak tasarlanmış. Telefonun ekran gövde oranı 19.5:9 ve bu gayet kabul edilebilir. Telefon Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Ayrıca Mi Note 10 Lite’de HDR 10 teknolojisi bulunuyor.

Xiaomi Mi Note 10 Lite, 8nm fabrikasyon süreci sonucunda geliştirilen 8 çekirdekli 2.2 GHz hızında çalışan Qualcomm Snapdragon 730G yonga seti ile birlikte geliyor. Telefonda ana işlemci olarak Dual-core 2.2 Ghz Kryo 470 (Gold versiyon) tercih edilmiş. Grafik işlemcisi kısmında Adreno 618 GPU bulunuyor. Telefonun işlemcisinden de anlaşıldığı üzere 5G teknolojisini desteklemediğini belirtelim. Orta seviye modellerde 5G desteği olan telefonlar Snapdragon 765G işlemci kullanıyor. Ancak 5G desteği bulunmayan telefonlarda işlemci olarak daha eski zamanda üretilen yonga setleri kullanılıyor. Telefonun 6GB RAM + 64GB depolama alanı veya 6GB RAM + 128GB depolama alanı bulunan iki farklı seçeneği bulunuyor. Depolama alanı teknolojisi UFS 2.1. Bu yıl piyasaya sürülen modellerin bir çoğunda UFS 3.1 kullanılıyor. RAM teknolojisi de LPDDR4x kullanılarak güncel modellerde kullanılan LPDDR5 teknolojisinin gerisinde kalmış.

Xiaomi Mi Note 10 Lite, 64 MP çözünürlüğünde F/1.89 diyafram açıklığına sahip Sony IMX 686 ana kamera ile geliyor. Bu kameranın kamera sensör boyutu 1/1.73 İnç. Ana kamera ile 4K video kaydı yapılabiliyor. İkinci kamera 8 MP çözünürlüğünde ve f/2.2 diyafram aralığına sahip ekstra geniş açılı (120°) bir kamera. Bunun dışında 5MP çözünürlüğünde f/2.4 diyafram aralığına sahip makro lens ve 2 MP çözünürlüğünde derinlik sensörü bulunuyor. Ayrıca telefonda 16 MP çözünürlüğünde bir adet ön kamera yer alıyor.

Telefon 5260 mAh’lık devasa bir batarya ile gelecek ve bu batarya USB Type-C bağlantısıyla 30W ile hızlı şarj edilebilecek. Telefonda kablosuz şarj desteği bulunmuyor. Note 10 Lite kutudan Android 10 işletim sistemi üzerine kurulan MIUI 11 yüklü olarak çıkıyor.

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