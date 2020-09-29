Xiaomi Mi Watch Revolve akıllı saat tanıtıldı! İşte Mi Watch Revolve'un özellikleri, fiyatı

Xiaomi akıllı saat ürün gamına yeni üyeler eklemeye devam ediyor. Uygun fiyatıyla ve özellikle pil kullanım süreleriyle dikkat çeken Xiaomi akıllı saatlerin yeni üyesi ise Xiaomi Mi Watch Revolve oldu. Xiaomi, yeni akıllı saatini özellikleri ve fiyatıyla birlikte tanıttı.

XİAOMİ Mİ WATCH REVOLVE ÖZELLİKLERİ NELER?

Xiaomi Mi Watch Revolve özellikleri arasında 1,39 inç büyüklüğünde AMOLED bir ekran var. Always on Display özelliğine sahip olan bu ekran, yuvarlak bir tasarıma sahip. Böylece klasik saatlere yakın bir deneyim sunan Mi Watch Revolve, ekranın altında ise 450 mAh gücünde bir pil taşıyor. Bu pil akıllı saatin 14 güne kadar pil kullanım süresi sunmasını sağlıyor. Tabi Mi Watch Revolve'un özellikleri bunlarla da sınırlı değil.

Mi Watch Revolve, parlanmaz çelik bir gövdeye sahip. 5 farklı kayış rengi bulunan akıllı saat dahili GPS sunuyor ve spor aktiviteleriyle de dikkat çekiyor. 10 farklı spor aktivitesi Mi Watch Revolve üzerinden takip edilebiliyor. Bunun dışında pek çok akıllı saatte gördüğümüz bildirim görüntüleme, stres seviyesi ölçümü, kalp atış hızı ölçümü ve uyku takibi gibi özellikler de Xiaomi Mi Watch Revolve'da yer alıyor. Son olarak Bluetooth 5.0 desteğine sahip olan akıllı saatin 5 ATM suya dayanıklılık sertifikası bulunduğunu da belirtelim.