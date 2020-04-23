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Xiaomi MIUI 12'nin kamera arayüzü görüntülendi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.04.2020 14:35 | Son Güncelleme

Xiaomi MIUI 12 arayüzünden bir görüntü daha geldi. MIUI 12 arayüzünün kamera arayüzü ilk kez yüzünü bizlere gösterdi. Peki MIUI 12'nin kamera uygulamasından ne gibi değişiklikler var?

Xiaomi MIUI 12'nin kamera arayüzü görüntülendi!

Xiaomi akıllı telefonlarında MIUI 12 adında bir arayüz mevcut. Bu arayüz sayesinde Xiaomi, tıpkı Samsung One UI 2.0 veya Huawei EMUI arayüzleri gibi kullanıcılarına Android işletim sistemini daha kullanışlı ve göze hoş bir hale getiriyor. Firmalar, kendi üretimleri her bir stok uygulamaya da kendi tasarımlarını ve özelleştirmelerini uyguluyorlar. Bu uygulamalardan biri de kamera uygulamaları oluyor. Üreticiler kamera uygulamalarını dönemin getirdiği yazılım özelliklerine ve destekledikleri kamera sistemlerine göre optimize ediyorlar. MIUI 12'nin kamera uygulaması da tam olarak bunu vadediyor. Ancak MIUI 12'nin kamera uygulaması öyle utangaç ki bizlere kendisini hiç göstermedi, ta ki bugün yapılan bir resmi bir paylaşıma kadar.

MIUI 12 KAMERA ARAYÜZÜ ORTAYA ÇIKTI

MIUI 12 kamera arayüzü ilk kez gözler önüne serildi. Ortaya çıkan sızıntıya göre MIUI 12'nin kamera uygulaması yukarıda da bahsettiğimiz gibi sadeliğe odaklanmış durumda. Arayüzün diğer bir detayı ise değişen ve materyal tasarım hatlarıyla yeniden tasarlanan özellikler seçenekleri. Arayüzün üst kısmında yer alan seçeneklerin hepsi yan yana dizilmiş böylece tamamlayıcı bir unsur haline getirilmişler. Aktarılan bilgilere göre bu seçenekler, kullanıcının isteğine göre yer de değiştirebilecek.

MIUI 12 kamera

MIUI 12'nin daha önce Dark Mode 2.0 ile geleceği, böylece daha iyi bir karanlık mod performansı sunacağı paylaşılmıştı. Bugün kamera arayüzünü de görme şansına eriştiğimiz yeni yazılım güncellemesinin diğer tüm yeniliklerini ise 27 Nisan'daki lansmanda öğreneceğiz. Bu tarihten itibaren bazı Xiaomi ve Redmi modelleri MIUI 12 güncellemesini almaya başlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Xiaomi MIUI 12 MIUI 12 kamera arayüz Redmi akıllı telefon Yazılım

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