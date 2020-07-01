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Xiaomi’nin yeni arayüzü MIUI 12 çıktı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.07.2020 12:11 | Son Güncelleme

Çinli teknoloji devi geçtiğimiz haftalarda testlerine başladığı MIUI 12’nin kararlı sürümü ile bugün karşımıza çıktı.

Xiaomi’nin yeni arayüzü MIUI 12 çıktı

Şimdilik geçtiğimiz yıl ve bu yıl satışa sunulan tepe modeller için MIUI 12 kararlı sürüm sayesinde OTA üzerinden güncelleme direkt olarak yüklenebiliyor. Beta aşamasından tüm sorunlarından arınan bu güncelleme için oldukça stabil olduğu söyleniyor.

MIUI 12 KARARLI SÜRÜM NE ZAMAN GELECEK?

İlk olarak Çin’de satılan modellere gelen bu güncelleme bir kaç gün içerisinde Global sürümlere de gelecek. Güncellemeyi yüklemeden önce mutlaka yedek almanız gerektiğini bir kez daha belirtelim. Yedeğinizi aldıktan sonra hiç bir işlem yapmadan Ayarlar>Yazılım Güncelleme bölümünden yeni güncellemeyi indirip yükleyebilirsiniz.

Yepyeni özellikler ile gelen bu yeni arayüz güncellemesi ile sistem performansında da iyileştirmeler yapılıyor. Ancak Xiaomi’nin geçtiğimiz yıllardaki güncellemelerini göz önünde bulundurursak, bu güncellemeyi çıktığı gibi yüklemek pek mantıklı olmayabilir. Eğer güncelleme olmadan da yaparım diyorsanız 2-3 hafta beklemenizde fayda var.

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