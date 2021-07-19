Xiaomi Powerbank modelleri 1 milyon’dan fazla sattı

Şirket yayınladığı raporda Redmi markası taşıyan 10.000 mah ve 20.000 mah kapasiteli güç bankalarından 1 milyon adet sattığını açıkladı. Daha büyük olan model 18W, daha küçük olan ise 10W ile sınırlıdır.

Her ikisi de bir USB-C veya microUSB kabloları kullanılarak şarj edilebiliyor. 1 milyon satış sadece Redmi markalı birimler için geçerli.

Geçen yıl Xiaomi, 10 milyon Mi powerbank sattığını da duyurmuştu. 2015 yılında şirket, 10.400 mAh güç bankasının 10 milyon adet satılarak dünya çapında en çok satan aksesuarı olmasıyla övünüyordu.

Redmi Xiaomi‘nin alt markası. 2019 itibariyle Redmi Xiaomi’den ayrılarak direkt farklı bir marka haline geldi. Redmi ürünleri Xiaomi’ye kıyasla daha düşük maliyetli cihazlara odaklanıyor. Bu da daha fazla alım gücü anlamına gelebiliyor. Redmi güç bankası satışlarının arkasında yatan sebep de bu olabilir. Bununla birlikte elbette ürünün fiyatına rağmen sunduğu performans yadırganamaz. Xiaomi, akıllı telefon sektöründe de öncüleğe doğru emin adımlarla koşuyor. Samsung ile başa baş olan yarışında ilerleyen zamanlarda neler yaşanacak göreceğiz.

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