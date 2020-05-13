Xiaomi Redmi 9'un pil kapasitesi belli oldu!

Xiaomi çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Redmi, bütçe dostu modellerini Redmi X serisi altında topluyor. En son Redmi 8'i tanıtan şirketin Redmi 9 için kollarını sıvadığı biliniyor. FCC'den gelen bir kayıt bilgisi de bunun kanıtı niteliğinde.

REDMİ 9 PİLİYLE KENDİNİ GÖSTERDİ

Redmi 9 iddialara göre sertifika sitesi FCC'nin kayıtlarında göründü. Görülen kayıtlarda akıllı telefonun özellikler tablosuna dair öğrenebildiğimiz tek şey pil kapasitesi. Bu anlamda Redmi 9'da 5.000 mAh gücünde bir batarya kullanılacağı görünüyor. Söylentiler ise bu bataryanın 18W hızlı şarj desteği sunacağı yönünde.

Redmi 9'da için daha önceki sızıntılar arka tasarımını gösteren bir fotoğraf ile karşımıza çıkmıştı. Aşağıda göreceğiniz o fotoğrafta telefonun dört arka kameraya ve kameralarının hemen altında bir parmak izi okuyucuya yer verdiği açıkça görülüyordu. Analistler Redmi 9'un çok yakın bir zamanda tanıtılacağı görüşünde. Gözler şimdi Xiaomi ve Redmi tarafından gelecek duyuruda.





