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Xiaomi, Redmi AirDots 3 Pro için önemli bir karar aldı

23.07.2021 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Xiaomi kendi ana pazarı dediğimiz Çin’de kulaklıkların satışına başlamıştı. Xiaomi şimdi ise Çin'de Redmi AirDots 3 Pro olarak tanıttığı cihazı Redmi Buds 3 Pro olarak küresel pazarda satışa çıkarıyor.

Xiaomi, Redmi AirDots 3 Pro için önemli bir karar aldı

Kulaklık çiftinin fiyatı 60 dolar fiyat etiketine sahip olacak ancak kampanya kapsamında ilk etapta 40 dolara satılacak.

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REDMI BUDS 3 PRO'NUN ÖZELLİKLERİ

Kulaklıkların özelliklerine gelecek olursak gürültü engelleme ve ses alma için 9 mm sürücüler ve üç mikrofon içeriyor. Kulaklıklardaki “Uyarlanabilir Gürültü Engelleme” özelliğinin, 35 dB dış gürültüyü engellediği ve 69 ms’lik ultra düşük gecikme süresi sunduğu iddia ediliyor.

Bağlantı için, aynı anda iki cihaza eşzamanlı bağlantı desteğine sağlayan Bluetooth 5.2 var. Pil ömrüne gelince, şirket, şarj çantasını kullanarak 28 saate kadar pil ömrü sunabileceğini iddia ediyor. Şarj kutusu, daha hızlı şarj için alt kısımda bir USB Type-C bağlantı noktası barındırırken, Qi kablosuz şarjı da destekliyor.

Redmi Buds 3 Pro, Siyah ve Gri olmak üzere iki renk seçeneğiyle geliyor. Bakalım kablosuz kulaklık pazarında firma bu cihazıyla nasıl bir satış rakamı yakalayacak?

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Anahtar Kelimeler:
Çin Xiaomi
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