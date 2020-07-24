HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Xiaomi Redmi Note 10 performans testinde!

Xiaomi Redmi Note 10 performans testinde!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 24.07.2020 12:35 | Son Güncelleme

Xiaomi kısa süre önce Redmi Note 9 modellerini tanıtmıştı. Ülkemizde de satışa çıkan Redmi Note 9, 9S ve 9 Pro modelleri hayli talep gördü. Fiyat performansı anlamında rakiplerinin hayli önünde olan Redmi Note serisi ülkemizde olduğu gibi Asya’da da hayli talep görüyor.

Xiaomi Redmi Note 10 performans testinde!

XİAOMİ REDMİ NOTE 10 ORTAYA ÇIKTI

Bu talebin farkında olan Xiaomi, arayı fazla soğutmadan yeni Note modellerini satışa sunma niyetinde. Hali hazırda sızdırılan bilgilere göre yeni Note serisinin hazırlıkları tamamlanmış durumda. Zira Redmi Note 10 geçtiğimiz günlerde bir performans testinde ortaya çıktı.

Benchmark testinde ortaya çıkan bir rapora göre Xiaomi Redmi Note 10 modelinde MediaTek’in 5G destekli yonga seti Dimensity 820 kullanılacak. Ayrıca telefonda 8GB RAM yer alacak.

Elbette burada bazı ayrımları yapmak gerekiyor. Acaba Xiaomi tek bir model mi satışa sunacak, yoksa hem 4G, hem de 5G cihazlarını ayrı ayrı mı satışa çıkaracak.

Eğer tek bir model gelecekse ve bu modelde de 5G desteği olacaksa, Redmi Note 10 serisi, Note 9 serisine nazaran biraz daha pahalı olacaktır.

Tabi ki daha bunları konuşmak için erken. Zira Note 9 serisi bile pek çok pazarda yeni satışa sunuldu. Dolayısıyla bu telefonun ülkemizde satışa çıkması hayli zaman alacaktır. Lakin yine de gözümüz Redmi Note 10 ailesinden gelecek haberlerde.

Galaxy Z Flip 5G sessiz sedasız tanıtıldı!

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uzmanlar Tuzla fayını inceledi: Deprem yaklaşıyor Uzmanlar Tuzla fayını inceledi: Deprem yaklaşıyor
Twitter ücretli mi olacak?Twitter ücretli mi olacak?
Kurban Bayramı’nda camide namaz kılınacak mı?Kurban Bayramı’nda camide namaz kılınacak mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstihdam paketi TBMM’de kabul edildi! İşte maddeler

İstihdam paketi TBMM’de kabul edildi! İşte maddeler

Haluk Kırcı canlı yayında soruları yanıtladı!

Haluk Kırcı canlı yayında soruları yanıtladı!

Tarihi anlar! Ayasofya'ya girişler durduruldu

Tarihi anlar! Ayasofya'ya girişler durduruldu

Gerilim tırmandı: Karşılıklı kapatıyorlar!

Gerilim tırmandı: Karşılıklı kapatıyorlar!

Filiz Akın ile oğlu sonunda kavuştu!

Filiz Akın ile oğlu sonunda kavuştu!

Kızıyla birlikte yaşayan kişiye ve babasına ateş açtı

Kızıyla birlikte yaşayan kişiye ve babasına ateş açtı

İlginizi Çekebilir

Toyota 11 yıllık logosunu yeniledi! İşte yeni logo

Toyota 11 yıllık logosunu yeniledi! İşte yeni logo

Nissan 20 yıllık logosunu yeniledi! İşte yeni logo

Nissan 20 yıllık logosunu yeniledi! İşte yeni logo

Skoda'nın yeni göz bebeği Türkiye'de! İşte 'özel' fiyatı

Skoda'nın yeni göz bebeği Türkiye'de! İşte 'özel' fiyatı

Opel'in logosu yenilendi! İşte yeni logo

Opel'in logosu yenilendi! İşte yeni logo

2020 Skoda Kamiq özellikleri ve fiyatı

2020 Skoda Kamiq özellikleri ve fiyatı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Realme C11 adeta yok sattı

Realme'nin yeni telefonu adeta yok sattı!

Orta segmente nefes aldıracak işlemci: MediaTek Dimensity 720

Orta segmente nefes aldıracak işlemci duyuruldu!

Twitter ücretli mi olacak? Twitter abonelik ücreti ne kadar olacak?

Twitter ücretli mi olacak?

Sismologlar açıkladı: Koronavirüs Dünya'nın ortam sismik gürültüsünü azalttı!

Koronavirüsün şaşırtan sonucu: Dünya daha az titreşti!

Bu işte bir terslik var: Samsung, Samsung Galaxy Watch 3'ü kendi elleriyle sızdırdı!

Samsung yeni ürününü kendi elleriyle sızdırdı!

Steve Wozniak'ın sabrı taştı, Google'a mahkeme yolu gözüktü!

Apple'ın kurucusunun YouTube'a karşı sabrı taştı! İşte nedeni

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.