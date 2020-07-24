Xiaomi Redmi Note 10 performans testinde!

XİAOMİ REDMİ NOTE 10 ORTAYA ÇIKTI

Bu talebin farkında olan Xiaomi, arayı fazla soğutmadan yeni Note modellerini satışa sunma niyetinde. Hali hazırda sızdırılan bilgilere göre yeni Note serisinin hazırlıkları tamamlanmış durumda. Zira Redmi Note 10 geçtiğimiz günlerde bir performans testinde ortaya çıktı.

Benchmark testinde ortaya çıkan bir rapora göre Xiaomi Redmi Note 10 modelinde MediaTek’in 5G destekli yonga seti Dimensity 820 kullanılacak. Ayrıca telefonda 8GB RAM yer alacak.

Elbette burada bazı ayrımları yapmak gerekiyor. Acaba Xiaomi tek bir model mi satışa sunacak, yoksa hem 4G, hem de 5G cihazlarını ayrı ayrı mı satışa çıkaracak.

Eğer tek bir model gelecekse ve bu modelde de 5G desteği olacaksa, Redmi Note 10 serisi, Note 9 serisine nazaran biraz daha pahalı olacaktır.

Tabi ki daha bunları konuşmak için erken. Zira Note 9 serisi bile pek çok pazarda yeni satışa sunuldu. Dolayısıyla bu telefonun ülkemizde satışa çıkması hayli zaman alacaktır. Lakin yine de gözümüz Redmi Note 10 ailesinden gelecek haberlerde.

Galaxy Z Flip 5G sessiz sedasız tanıtıldı!

