Xiaomi Türkiye yaptığı resmi açıklama ile artık ülkemizde hizmet vermeye başlıyor.

Çin'in yükselen yıldızlarından biri olan Xiaomi, 150 farklı üründen oluşacak geniş bir katalogla ülkemizde hizmet vermeye başlayacak. Türkiye’deki ilk Mi Shop ise önümüzdeki Eylül ayında Vadi İstanbul’da açılışını gerçekleştirecek. Henüz Mi Shop'a hangi ürünlerin gelip gelmeyeceği belli değil.

Uzun süredir ülkemizde sadece üçüncü parti satış noktaları ile varlığını sürdüren Xiaomi, resmi satışlara başlıyor. İstanbul Vadi'de açılacak olan mağaza ise sadece başlangıç.

Xiaomi resmi olarak Türkiye'de!

Yapılan açıklamaya göre Xiaomi ürünleri ek olarak; “Migros, Carrefour, Metro, Teknosa, N11, Gittigidiyor, Hepsiburada, Amazon, Penta, BİM, Evkur, Esme, Ptt AVM, İnce Hesap, Arena, Öz Şanal ve A-101” gibi mağazalarda da kendisine yer edinecek.

Bu kapsamda satılacak olan tüm ürünler Xiaomi garanti kapsamına da girecek.

Xiaomi dağıtım ve garantisinden Evofone ve GENPA sorumlu olacak. Henüz yapım aşamasında olan Vadi mağazası için de Xiaomi, bir görüntü paylaştı. Paylaşılan o görsele yukarıdan ulaşabilirsiniz. Peki ya siz Xiaomi'nin resmi olarak Türkiye pazarına girişini nasıl karşılıyorsunuz?

Kaynak: Teknolojioku

