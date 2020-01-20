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  4. Xiaomi severler şok: Xiaomi Mi 10 Pro sonunda yüzünü gösterdi!

Xiaomi severler şok: Xiaomi Mi 10 Pro sonunda yüzünü gösterdi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.01.2020 21:55 | Son Güncelleme

Xiaomi’nin Mi 9’dan sonra yeni amiral gemisi olacak olan akıllı telefonu Xiaomi Mi 10 Pro, canlı kanlı görüntülendi. Xiaomi’nin çok önem verdiği Mi serisinin yeni yıldızı Xiaomi Mi 10 Pro, sızıntılarda bu kez yalnız da değil.

Xiaomi severler şok: Xiaomi Mi 10 Pro sonunda yüzünü gösterdi!

Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro Xiaomi severler tarafından merakla bekleniyor. Mi 6 ile çok yüksek satış başarısı yakalayan Xiaomi, Mi 8 ile birlikte satışlarında azalma yaşamış olsa da Mi 9 ile biraz toparladı. Ancak, Xiaomi Mi 10 Pro’dan yeni sızdırılan görüntüler, Mi6’yı en çok satan Mi serisi akıllı telefon unvanından edecek gibi görünüyor.

İŞTE XİAOMİ Mİ 10 PRO’NUN İLK GÖRÜNTÜLERİ

Xiaomi Mi 10 Pro’nun yer aldığı yeni görsellerde Xiaomi Mi 10 Pro’nun ön ve arka tarafı yer alıyor. Cihazın ön tarafına baktığımızda Honor 20 gibi sol üst köşeye konumlandırılmış, nokta çentikli bir ön kamera görüyoruz. Bunun dışında telefonun sol ve sağ çerçevesi, Samsung Galaxy serisi akıllı telefonlarda olduğu gibi kıvrımlı bir tasarıma sahip.

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Mi 10 Pro’nun arka tarafına baktığımızda ise dik bir şekilde konumlandırılmış dört adet kamera gözümüze çarpıyor. Bu kameralardan üçü bir modülün içinde yer alırken, dördüncü kamera Huawei P30 Pro modelindeki gibi ayrı bir şekilde konumlandırılmış durumda. Tüm bunların yanında el altta, cihaz bilgi ve sertifikalarının yer aldığı bölümde 5G yazısı oldukça dikkat çekiyor. Zaten Mi 10 Pro’nun 5G destekli bir akıllı telefon olacağını az çok tahmin ediyorduk. Görünüşe göre tahminlerimizde yanılmayacağız.

XİAOMİ Mİ 10 PRO’NUN ADAPTÖRÜ DE SIZDIRILDI

Mi 10 Pro’ya ek olarak, yayınlanan görsellerde Xiaomi Mi 10 Pro’nun 65W hızlı şarj desteğine sahip adaptörü de yer alıyor. Bu adaptörün, Xiaomi Mi 10 Pro’nun kutusundan çıkacağını öngörülüyor ve cihazın 4.500 mAh gücünde olması beklenen bataryasına güç vereceği belirtiliyor. Xiaomi Mi 10 Pro ile önümüzdeki birkaç ay içinde tanışmamız, sızdırılan görüntülerin de üretim sürecinden elde edildiğini baz alırsak gayet olası.
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