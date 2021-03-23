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Xiaomi tabanlı Black Shark 4 ve Black Shark 4 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatları

23.03.2021 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Xiaomi'nin oyuncu telefonu markası Black Shark, Black Shark 4 ve Black Shark 4 Pro adını taşıyan iki yeni nesil oyuncu telefonunu sonunda görücüye çıkardı. Birbirlerine çok benzeyen Black Shark 4 ve Black Shark 4 Pro, bazı donanımlarıyla da birbirinden ayrışıyor. İşte Black Shark 4 ailesinin özellikleri ve fiyatları.

Xiaomi tabanlı Black Shark 4 ve Black Shark 4 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatları

Xiaomi Black Shark markası altında oyuncu telefonlarını görücüye çıkartıyor. Firmanın bir süredir yeni bir oyuncu telefonu çıkartacağı söyleniyordu. Hatta Black Shark CEO'su, Black Shark 4 adını onaylamış ve Black Shark 3S'in stoklarının bittiğini 4 serisinin yakında geleceğini söylemişti. CEO'nun bahsettiği yakın gelecek, sonunda geldi. Black Shark, Black Shark 4 ve Black Shark 4 Pro resmen lanse edildi. Telefonların birçok ortak noktası var, ancak birçok nokta da farklı donanımlara sahipler.

BLACK SHARK 4 ÖZELLİKLERİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Black Shark 4 ile başlayalım. Black Shark 4'ün özellikleri arasında 6,67 inçlik nokta çentikli E4 AMOLED ekran bulunuyor. Bu ekran 144 Hz ekran yenileme hızına ve 720 Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip. Telefon gücünü ise Snapdragon 870 işlemcisinden alıyor. Bu işlemciye 6 GB/8 GB/12 GB RAM ve 128 GB/256 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Özel aksesuarları da bulunan Black Shark 4, 120W hızlı şarj destekli 4.500 mAh pil ile geliyor. Xiaomi'nin iddiasına göre bu pil, yüzde 0'dan yüzde 100'e yaklaşık 15 dakikada şarj oluyor. Black Shark 4'ün arkasında ise 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 5 MP makro kamera yer alıyor. Son olarak telefonun ön kısmında 20 MP'lik bir ön kamera olduğunu belirtelim.

Black Shark 4 özellikleri

İŞTE BLACK SHARK 4 PRO'NUN ÖZELLİKLERİ

Black Shark 4 Pro ise yonga seti ve kamera tarafındaki değişikliklerle Black Shark 4'ten farklı bir telefon olarak öne çıkıyor. Buna rağmen Black Shark 4 Pro, Black Shark 4 ile aynı ekran özelliklerine (6,67 inç E4 AMOLED nokta çentikli ekran, 144 Hz ekran yenileme hızı, 720 Hz dokunmatik örnekleme hızı) sahip. Telefonun en önemli farkı ise işlemcisi. Zira Black Shark 4 Pro, Qualcomm'un en güçlü işlemcisi olan Snapdragon 888 ile geliyor. Bu işlemcinin yanında 8 GB/12 GB/16 GB RAM ve 256 GB/512 GB dahili depolama alanı yer alıyor. Her iki cihaz, hem hafif bir dokunuşu hem de sert bir basmayı algılayan ve her biriyle farklı şeyler yapmanıza olanak tanıyan basınca duyarlı tuşlara da sahip. Black Shark 4 Pro'nun da 120W hızlı şarj destekli 4.500 mAh'lik bir pili var.

Black Shark 4 Pro özellikleri

20 MP'lik bir ön kameraya ev sahipliği yapan Black Shark 4 Pro'nun arka tarafı oldukça dikkat çekici. Üçlü bir kamera kurulumuna yer veren Android 11 tabanlı akıllı telefon, sırasıyla 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 5 MP makro kamera ile geliyor. Ayrıca arka tarafta büyük bir X logosu yer alıyor. Bu da bir nevi Black Shark'ın imzası olarak karşımıza çıkıyor.

Black Shark 4 Pro kamera

BLACK SHARK 4 VE BLACK SHARK 4 PRO'NUN FİYATLARI

Black Shark 4 ve Black Shark 4 Pro'nun fiyatı da belli oldu. Buna göre, iki akıllı telefonun fiyatları şu şekilde:

Black Shark 4 fiyatları

6 GB RAM/128 GB dahili depolama alanı: Yaklaşık 383 dolar
8 GB RAM/128 GB dahili depolama alanı: Yaklaşık 415 dolar
12 GB RAM/128 GB dahili depolama alanı: Yaklaşık 460 dolar
12 GB RAM/256 GB dahili depolama alanı: Yaklaşık 505 dolar

Black Shark 4 Pro fiyatları

8 GB RAM/256 GB dahili depolama alanı: Yaklaşık 615 dolar
12 GB RAM/256 GB dahili depolama alanı: Yaklaşık 690 dolar
16 GB RAM/512 GB dahili depolama alanı: Yaklaşık 815 dolar


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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Xiaomi
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