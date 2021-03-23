Xiaomi tabanlı Black Shark 4 ve Black Shark 4 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatları

Xiaomi Black Shark markası altında oyuncu telefonlarını görücüye çıkartıyor. Firmanın bir süredir yeni bir oyuncu telefonu çıkartacağı söyleniyordu. Hatta Black Shark CEO'su, Black Shark 4 adını onaylamış ve Black Shark 3S'in stoklarının bittiğini 4 serisinin yakında geleceğini söylemişti. CEO'nun bahsettiği yakın gelecek, sonunda geldi. Black Shark, Black Shark 4 ve Black Shark 4 Pro resmen lanse edildi. Telefonların birçok ortak noktası var, ancak birçok nokta da farklı donanımlara sahipler.

BLACK SHARK 4 ÖZELLİKLERİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Black Shark 4 ile başlayalım. Black Shark 4'ün özellikleri arasında 6,67 inçlik nokta çentikli E4 AMOLED ekran bulunuyor. Bu ekran 144 Hz ekran yenileme hızına ve 720 Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip. Telefon gücünü ise Snapdragon 870 işlemcisinden alıyor. Bu işlemciye 6 GB/8 GB/12 GB RAM ve 128 GB/256 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Özel aksesuarları da bulunan Black Shark 4, 120W hızlı şarj destekli 4.500 mAh pil ile geliyor. Xiaomi'nin iddiasına göre bu pil, yüzde 0'dan yüzde 100'e yaklaşık 15 dakikada şarj oluyor. Black Shark 4'ün arkasında ise 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 5 MP makro kamera yer alıyor. Son olarak telefonun ön kısmında 20 MP'lik bir ön kamera olduğunu belirtelim.