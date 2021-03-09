Xiaomi Türkiye, iş ilanı verdi

Xiaomi Türkiye'nin iş ilanı umut vadeden detaylardan birisiydi. Son zamanlarda akıllı telefon şirketlerinin Türkiye’de fabrika açmaya başlaması büyük bir beklenti yarattı. Bildiğiniz üzere Çin benzer bir hikayeye sahip ABD’li yatırımcılar bu ülkeye gelerek büyük fabrikalar açtı.
Şu anda Çin gibi teknolojisi ve ekonomisi gelişen ülkeler Türkiye ve diğer benzer ülkelere yatırım yapmak istiyor. Bu yatırımlar genellikle akıllı telefon üretimi odaklı oluyor. Xiaomi’nin Türkiye yöneticisi İrfan Öztürk bu konuda güzel bir haber verdi.
Yapılan açıklamada Xiaomi firmasının Türkiye’de aktif bir şekilde çalışacağı ifade edildi. Bunun için devasa bir fabrika kurulacak. Fabrikada neredeyse tüm akıllı telefon ekipmanları üretilecek. Böylece tam donanımlı bir üretim alanı tesis edilmek isteniyor.
İrfan Öztürk’ün paylaşımında, “Salcomp firması ile ortak açacacağımız Cep Telefonu üretim fabrikasında, Xiaomi telefonlarının üretiminde yardımcı olacak arkadaslar aranıyor. Özellikle yeni mezun veya bir kaç sene deneyimli arkadaşlar için harika bir fırsat olacaktır.” ifadelerine yer verildi.
Xiaomi Avrupa’ya son derece yakın bir konumda olmak istiyor. Böylece önemli tüketim alanlarından bir tanesi olan bu bölgede iyi bir satış elde edebilecek. Ne yazık ki Çin üzerinden Avrupa’ya lojistik yapmak pek kolay olmuyor. Fakat Türkiye’de fabrika açıp bunu Avrupa’ya göndermek daha kolay. Fabrikada çalışacak kişiler test mühendisi ve mühendislik teknikeri ya da yardımcı mühendisi olacak.
Toplamda 24 kişinin istihdam edileceği bu fabrika ile ilgili detaylar geldikçe aktarmaya devam ediyoruz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum