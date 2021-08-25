Xiaomi ürün adlarından “Mi”yi tamamen çıkaracak

Değişiklik, birkaç hafta önce piyasaya sürülen Xiaomi Mix 4 ile zaten başladı ve sonraki ürünler için durumun böyle olacağına dair bilgiler geldi.

Xiaomi’nin ilk akıllı telefonu Mi 1’i piyasaya sürdüğü 2011’den bu yana, muazzam bir gelişme gösterdi. Xiaomi’nin öncü kullanıcı arayüzü MIUI adını taşıyan ilk kişi olmasına rağmen, Mi takma adını kullanmaya başlayan ilk Xiaomi ürünleri arasındaydı. Mi 1, o zamanlar amiral gemisi bir teklifti ve bu nedenle şirketin, yelpazenin en üst noktasında son teknoloji, yenilikçi ürünler sunma geleneğini doğurdu.

Firma yetkilisinden gelen açıklama ise şu şekilde;

2021 yılının 3. çeyreğinden itibaren Xiaomi’nin “Mi” ürün serisinin adı “Xiaomi” olarak değiştirilecek. Bu değişiklik, küresel marka varlığımızı birleştirecek ve marka ile ürünleri arasındaki algı farkını kapatacaktır. Bu değişikliğin tüm bölgelerde geçerli olması biraz zaman alabilir.

Yeni marka kimliğinin tanıtılmasıyla birlikte ana markanın altında iki farklı ürün serisi yer alacak. Xiaomi ürünleri teknolojinin zirvesini temsil eder ve birinci sınıf bir deneyim sunar. Redmi ürünleri, büyük yenilikleri daha erişilebilir bir fiyat noktasında getiriyor ve daha genç kitleleri hedefliyor. Bu farklılaşma, ana marka logosu altında hem Xiaomi hem de Redmi logoları ile güncellenen logolarımıza da yansıyor.

Ürün serisi adlandırma kuralı – Xiaomi ve Redmi – zaman içinde ekosistemimize ve IoT ürünlerimize de uygulanacaktır.”

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