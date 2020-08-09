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Xiaomi yeni bir orta segment model daha tanıttı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.08.2020 10:08 | Son Güncelleme

Akıllı telefon pazarının yükselen isimlerinden biri olan Xiaomi yeni modeller tanıtmaya devam ediyor. Çinli üretici kısa bir süre önce 14 Ağustos’ta yeni Redmi modeli için bir etkinlik düzenleyeceğini açıklamıştı. Bu etkinliğin 14 Ağustos yerine 11 Ağustos’ta gerçekleşeceği ortaya çıktı.

Xiaomi yeni bir orta segment model daha tanıttı

Xiaomi 14 Ağustos’ta gerçekleştireceği etkinlikte yeni K30 modelini tanıtacak. Telefonun tam ismi ise K30 Extreme Commermorative Edition olacak. Lakin telefonun Çin dışındaki ismi farklı bir şey olacaktır.

Xiaomi’nin yeni modelinde Qualcomm yerine MediaTek tabanlı bir yonga setinin kullanılacağı düşünülüyor. Hatta bu yonga setinin Dimensity 1000+ olduğuna dair güçlü söylentiler mevcut. 12GB RAM ile gelecek olan telefonun dahili depolama alanı ise 512GB olacak.

Redmi 30K’nın arka kısmında 64MP’lik ana kameraya ön yüzde 20MP’lik selfie kamerası eşlik edecek. Telefonun kamera diziliminin X şeklinde olması bekleniyor.

Şimdilik yeni Xiaomi Redmi K30 modeli ile ilgili ortaya çıkmış olan bilgiler bu kadar. Muhtemelen 11 Ağustos’ta cihazın tam özellikleri ve fiyatı net bir şekilde açıklanacaktır.

Dip not olarak belirtelim. Bu cihaz Çin dışında farklı bir isimle satışa çıkabilir. Elbette yine de bekleyip göreceğiz.

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