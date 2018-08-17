Xperia XA3 geliyor!

Japon şirketin orta seviyeye yerleştireceği bir telefonu daha yolda. XA serisinin en yeni üyesi bu kez de Geekbench testinde kendini gösterdi. Bildiğiniz üzere bu test üzerinde açığa çıkan bilgiler çok kapsamlı olmuyor, sadece performans alanında bazı fikirler veriyor.

Eski nesillerdeki Snapdragon 630’un yerini Snapdragon 660 yongaseti almış olmasına rağmen model, tek çekirdek testinden 853, çok çekirdek testinden 4172 puan alabilmiş. 630’u kullanan selef model XA2’nin de benzer sonuçlara imza attığını söyleyebiliriz.

Öte yandan bellek kapasitesinde önemli bir artış görüyoruz. 6 GB‘lık RAM, önceki nesilde yalnızca XA2 Plus ile sunulmuştu. Bu kez standart XA3’le gelecek olması (sonuçlar XA3 Plus’a ait değilse) güzel.

Burada tek kalan soru işareti puanların çok benzer olması. Zira 630’da 8 adet Cortex-A53 çekirdeği bulunurken 660’da; 4 adet Cortex-A73 tabanlı Kyro 260 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeği yer alıyor. Grafik işlemci de daha önde.

Son olarak modelin Android 8.0 ile çalıştığını belirtelim. Satışa sunulacak olan sürüm 8.1’e sahip olabilir.

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