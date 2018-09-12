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Xperia XZ3 alana Call of Duty: Black Ops 4 hediye!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.09.2018 16:46 | Son Güncelleme

Sony, yeni amiral gemisi Xperia XZ3’e olan ilgiyi artırmak için telefonu ön sipariş veren kullanıcılarına Call of Duty Black Ops 4 hediye edecek.

Xperia XZ3 alana Call of Duty: Black Ops 4 hediye!

Oyun sektörünün teknoloji alanında oldukça önemli bir yeri var. Bunu hemen hemen her teknoloji sever bilir. Özellikle son zamanlarda telefon markalarının ürünlerini tanıtırken oyunlara değinmesi, birçok alıcıyı etkilemek amacıyla yapılan bir pazarlama tekniği.

Hatta teknolojinin ilerlemesi ile beraber artık firmalar direkt oyun telefonları bile çıkarabiliyorlar. Buna Honor Play ve Razer markaları verilebilir. Şimdiyse Sony de yeni amiral gemisi Xperia XZ3’e olan ilgiyi artırmak için bir oyun promosyonu kullanmayı tercih etti.
Xperia XZ3 alana Call of Duty: Black Ops 4 hediye!

Xperia XZ3 için ön sipariş veren tüketicilere Sony ve Activision, PlayStation 4 için Call of Duty: Black Ops 4 hediye edecek. Böylece PlayStation sahipleri hem oyuna erkenden erişim fırsatı yakalayacaklar, hem de oyuna hiç bir ücret ödemeden oyunu gönül rahatlığı ile deneyimleyebilecekler. Özellikle ülkemizdeki oyun fiyatları konusuna girmeme bile gerek yoktur herhalde.

Kampanya yalnızca Avrupa pazarında geçerli olacak. Ön sipariş veren tüketicilere cihazları 5 Ekim tarihinde ulaştırılacak. Call of Duty: Black Ops 4’ün 12 Ekim’de piyasaya çıkacağını düşünürsek Sony Xperia XZ3 sahiplerinin oyuna bir hafta kadar erken erişim sağlayacağını söyleyebiliriz.

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
Xperia XZ3 Call of Duty: Black Ops 4

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