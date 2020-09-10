Yaban hayat nüfusundaki tehlikeli azalma

Memeli, kuş, balık, amfibiyan ve sürüngen nüfusunda 1970 ve 2016 yılları arasında %68 azalma olduğunu söyleyen WWF Living Planet Raporu’nda Sör David Attenborough, biyoçeşitliliği korumak için insanlığın sistematik ve ciddi bir değişim yapması gerektiği konusunda uyardı.

“Doğa için SOS” olarak adlandırılan bulgular, Latin Ameria ve Karayipler’de incelenen yabani hayvan nüfusunun %94 azaldığını ortaya koyarken, İngiltere’de belirli bir kuş türünün sayısında %85’lik bir azalma olduğunu gösterdi.

Birlikte yaşayan farklı hayvan türlerinin oluştuduğu grupların büyüklüğünü inceleyen araştırmacılar, değişimdeki artışları ve düşüşleri hesaplayarak bu sonuçları ortaya çıkardı.

Yabani hayat aktivistleri son yıllarda sayısız türün neslinin tükenmesiyle ve yaban hayat hakkındaki verilerle birlikte hayvan sayısındaki düşüşü durdurmak için benzeri görülmemiş bir acil eylem çağrısında bulundu.

Raporda “Modellerin hepsi bize aynı şeyi söylüyor. Eğer acilen eyleme geçersek doğadaki kaybı düzeltme ve tersine çevirme fırsatımız var. Benzeri görülmemiş bir koruma eyleminde bulunmalı ve gıda üretimi ile tüketim şekillerimizde dönüşümsel değişiklikler yapmalıyız” sözleri yer alıyor.