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  4. Yabancı uyruklular ile vatandaşlar arasında gürültü kavgası kamerada

Yabancı uyruklular ile vatandaşlar arasında gürültü kavgası kamerada

30.12.2020 15:59 | Son Güncelleme:
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İstanbul Esenyurt’ta yabancı uyruklu vatandaşların gürültü çıkardığı iddiası üzerine apartmandaki diğer vatandaşlarla kavga çıktı. Ortalığın karıştığı kavga anı saniye saniye kaydedildi.

Olay akşam saatlerinden Esenyurt Yeşilkent Mahallesi’nde yaşandı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

İddiaya göre apartman dairesinde Afrikalılar tarafından gürültü çıkarıldı. Duruma sinirlenen vatandaşlar gürültü yapan yabancı uyruklular ile tartışmaya başladı. Apartmanda çıkan tartışma sokak ortasında kavgaya dönüştü.

Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi kavgayı ayırarak tarafları polis merkezine götürdü. Polis olayla ilgili işlem gerçekleştirdi.

KAVGA ANLARI KAMERADA

Sokak ortasındaki kavga anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

(İHA)

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