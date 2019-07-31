Yabani hayatın renkli kareleri fotokapanlara yansıdı

Erzurum'un Olur ilçesindeki sarıçam ormanlarına yerleştirilen fotokapan ve videokapanlar, yörede yaşayan ayı, vaşak, tavşan, domuz, porsuk gibi yabani hayvanların yaşamına ilişkin görüntüleri kaydetti.

Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ekiplerince, ilçede Ormanağzı Mahallesi'nde bulunan sarıçam ormanlarındaki yaban hayvanlarının popülasyonunun tespit edilip, hayatlarının araştırılması amacıyla bir süre önce farklı noktalara 12 fotokapan ve videokapan yerleştirildi.

Ekiplerin, izleme, takip ve alan araştırmalarıyla yaklaşık 3 ay süren çalışmalarının ardından sarıçam ormanlarında yabani hayvanların yaşamına ilişkin renkli ve ilginç görüntülere ulaşıldı.

Hayvanların fark edemeyeceği ve doğal ortama uygun noktalara yerleştirilen fotokapan ve videokapanlar sayesinde vaşak, ayı, kurt, domuz, tavşan, porsuk, gelincik gibi yabani hayvanlar doğal ortamında görüntülendi.

- Tavşanların kavgası

Annesi ile yiyecek arayışı esnasında fotokapanın kurulduğu alana gelen ve fotokopanı fark eden bir yavru ayının fotokapanı incelemesi renkli görüntüler oluşturdu. Bir süre fotokapanı inceleyen yavru ayı daha sonra uzaklaştı.