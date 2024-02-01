Yabani'nin yıldızı Nur Fettahoğlu imaj tazeledi! Son hali çok beğenildi

Şimdilerde Halit Özgür Sarı ve Simay Barlas'ın başrolünde yer aldığı Yabani dizisinde Özge karakterine hayat veren ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren ünlü oyuncu bu defa imaj değişikliğiyle gündem oldu.

Kızıl saçlarını sarıya boyatan Fettahoğlu pozlarına 'Biraz duygusal, biraz heyecan, biraz stres… her türlü karmaşanın içinde yüzümde tebessüm bırakan, yanımda olan herkesi kucaklıyorum… İyi ki varsınız!' notunu düştü.

Ünlü ismin son hali takipçilerinden tam not aldı. Nur Fettahoğlu'na sosyal medyada; 'Bu ne güzellik','Harika olmuşsun', 'Saçların efsane', 'Çok yakışmış' gibi yorumlar yapıldı.





