KADIN

Yağ bezesidir deyip geçmeyin! ‘Aksesuar meme’ sorunu yaygınlaşıyor

Yağ bezesidir deyip geçmeyin! ‘Aksesuar meme’ sorunu yaygınlaşıyor

Yağ bezesidir deyip geçmeyin! ‘Aksesuar meme’ sorunu yaygınlaşıyor

Pek çok kişinin adını hiç duymadığı ‘aksesuar meme’ son yıllarda giderek daha fazla dikkat çeken bir sağlık sorunu. Hastalar aksesuar memeyi koltuk altında hissettikleri yağ bezesine benzer yumuşak ve hareketli bir şişlik olarak tanımlıyorlar ve bu nedenle meme cerrahlarına başvuruyorlar.

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Acıbadem Altunizade Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Can Atalay, aksesuar meme dokusuyla başvuran kişilerde şikayetlerin iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor. Peki aksesuar memede ne zaman cerrahi tedavi gerekiyor? Hastalar ne yapmalı? Doç. Dr. Can Atalay hem hastalığı anlattı hem de önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Özellikle de kadınlarda büyük bir telaşa neden olabilen, ‘yoksa meme kanseri mi oldum?’ sorusuna yol açan bir sorun aksesuar meme. Meme hastalıklarının en az bilinen türü olsa da son yıllarda bu şikayetle hekimlere başvuranların sayısı giderek artıyor. Acıbadem Altunizade Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Can Atalay, aksesuar memenin en çok koltuk altında ele gelen bir kitle olarak hissedilmekle birlikte aslında normal meme dokusu dışında oluşan ek meme dokusu olduğunu belirterek “Dünyada ve ülkemizde son yıllarda bu sağlık problemi konusunda farkındalık artmaktadır. Toplumda yüzde 0.2-6 arasında görülme sıklığı olan aksesuar memenin saptanma olasılığı erkeklerde kadınlara göre çok düşüktür. Kişiler aksesuar memeyi genellikle bir hastalık olarak kabul etmediğinden cerraha başvurmamaktadır” diyor. Hastaların büyük kısmının aksesuar memeyi koltuk altında hissettikleri yağ bezesine benzer yumuşak ve hareketli bir şişlik olarak tanımladıklarını ve hekime de bu şikayetle başvurulduğunu belirten Doç. Dr. Can Atalay, aksesuar memenin en çok koltuk altında ele gelen bir kitle olarak hissedilmekle birlikte aslında normal meme dokusu dışında oluşan, doğuştan gelen ek meme dokusu olduğunu söylüyor.

Kendi kendine gerilemiyor

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Kişide tek veya çift taraflı olabilen aksesuar meme dokusu genellikle ilk hamileliğe kadar şikayete neden olmazken, hamilelik döneminde kişi koltuk altında yağ bezesine benzer bir yapının farkına varabiliyor. Özelikle gebelik, emzirme ve adet dönemlerinde gerginlik hissine ve sızlama ile ağrıya neden olabilen aksesuar meme dokusu, sonraki hamileliklerde ve zaman içinde büyüyüp belirginleşebiliyor. Aksesuar meme dokusunun boyut artışı kişinin görsel olarak da rahatsız olmasına neden olabilirken Doç. Dr. Can Atalay, bu dokunun doğuştan gelen bir bozukluk olduğundan kendi kendine gerilemeyeceğini söylüyor. Aksesuar meme dokusuyla başvuran kişilerde şikayetlerin iyi değerlendirilmesi gerektiğini, özellikle yaşam kalitesini etkileyen ağrı ve gerginlik şikayeti olan hastalarda ameliyat ile tedavinin ön plana çıktığını vurgulayan Doç. Dr. Can Atalay “Aksesuar meme dokusu ergenlik ve gebelik öncesi saptanırsa ameliyat edilmelidir. Ayrıca, aksesuar meme dokusunda normal meme dokusunda görülen fibrokistik hastalık, fibroadenom ve meme kanseri görülmektedir. Bu hastalıklar yönünden aksesuar meme dokusu muayene ve ultrasonografi ile takip edilmelidir” uyarısında bulunuyor.

Lenf bezi veya yağ bezesi ile karışabiliyor!

Aksesuar meme, muayenede lenf bezi veya yağ bezesi ile karışabiliyor. Eğer meme kanseri yönünden risk mevcutsa aksesuar meme dokusunun mutlaka ameliyatla çıkarılması gerektiğini kaydeden Doç. Dr. Can Atalay, “Ameliyat sırasında aksesuar meme dokusunun tam olarak çıkartılması gerekir. Deneyimli cerrahların yaptığı ameliyatta geride meme dokusu kalma olasılığı çok düşüktür, ancak meme dokusu bırakılması şikayetlerin tekrarlamasına neden olmaktadır” diyor. Aksesuar meme dokusunun boyutu arttıkça yapılacak cerrahi işlemin daha geniş bir alanda olacağını ve cerrahi kesilerin boyutlarının da artacağını söyleyen Doç. Dr. Can Atalay “Bu durumda estetik açıdan daha kötü sonuçlarla karşılaşmak kaçınılmaz olmaktadır“ diyor ve ekliyor “Aksesuar meme tanısının zamanında ve doğru olarak konulması ve gerektiğinde ameliyat ile çıkartılması aksesuar memenin hayatınızdan çıkması için yeterli olacaktır.”

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