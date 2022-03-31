Yağ lekelerini kolayca çıkarabilirsiniz

Yemek yaparken kullanılan yağlar yemekten sonra leke kalarak sıkıntı oluşturabilir. Özellikle aspiratör ve lavaboda bulunan yağ lekelerini çıkarmak için birçok yöntem deneniyor ama bu yöntemler etkili sonuç vermeyebiliyor. Yağ lekelerini çıkarmak için temizleyici kullanırken sprey ve krem formundakileri kullanabilirsiniz.

MUTFAKTAKİ YAĞ LEKELERİNİ ÇIKARMAK İÇİN

Bir tencerede sirkeli su kaynatınız. Kaynayan sirkeli suya karbonat ekleyiniz. Yağ lekeli bölümü bu sirkeli suda bekletiniz. Bekleyen yağ lekelerini diş fırçasıyla fırçalayın. Kimyasal kullanmadan etkili bir şekilde yağ lekelerinden kurtulabilirsiniz.

KIYAFETLERDEKİ YAĞ LEKELERİ

Kıyafetlerde bulunan yağ lekelerinin hiç çıkmayacağı düşünülüyor. Fakat yağlı bölgeye tuz serptikten sonra bulaşık deterjanıyla yıkamak lekenin kolayca çıkmasını sağlayacaktır. Alternatif yöntem olarak yağlı bölümün üzerine karbonat dökerek diş fırçası ile fırçalayabilirsiniz. Daha sonrasında kıyafetinize uygun temizleyici ile yıkayabilirsiniz.



