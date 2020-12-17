Yağdan da kirden de eser kalmıyor! Çamur maskesinin mucizevi etkisi

Işıldayan, yumuşacık ve kusursuz bir cilde sahip olmak hepimizin hayalidir. Ancak hava koşulları, stres ve tükettiğimiz yiyecekler cildimizin en büyük düşmanıdır. Peki, hayalimizi gerçekleştirmek için neler yapabiliriz? İşte tam bu noktada çamur maskesi imdadınıza yetişiyor. Peki, nasıl uygulanıyor?
Pürüzsüz bir cilde sahip olmak çok kolay! Çamur maskesi, cildinize şifa vererek daha pürüzsüz ve ışıl ışıl olmasını sağlıyor. Cildinizde biriken ölü cilt hücrelerini, yağı ve kiri yok ediyor. Aynı zamanda cildi sıkılaştırarak daha nemli olmasını ve göz alıcı hale gelmesini sağlıyor.
Yaz aylarında güneş bizi mutlu ederken cildimizi üzüyor. Kuruyan cildimiz özenli bir bakım ve ilgi bekliyor. İçeriğinde katkı maddesi bulunmayan çamur maskeleri ise cildimize özel ilgi gösterirken en büyük yardımcımız oluyor.
Peki, çamur maskesi uygularken farklı yağları da maskeye ilave edebilir miyiz? Eğer cildinizin daha yumuşak olmasını istiyorsanız aloe vera, papatya ve jojoba yağlarını da maskenize dahil edebilirsiniz.
Çamur maskeleri uzun yıllardan beri kullanılan ve vazgeçilemeyen maskelerdir. Mineral açısından zengin oluşu tercih edilmesi açısından önemlidir. Fakat her çamurun içerisinde bulunan mineral ve aktif enzimler birbirinden farklıdır.
Mineral farklılığı ise çamurun birden fazla çeşidinin olmasını sağlar. Kırmızı, yeşil, mavi, pembe, gri, sarı veya beyaz çamur çeşitleri vardır. Her çeşit çamur maskesi cildinizde detoks etkisi yaratırken derinlemesine temizler.
Özellikle yağlı ciltlerin en büyük problemi, sivilce ve siyah noktadır. Cilt yüzeyinde çıkan bu kabarcıklar hem görsel açıdan problem yaratır hem de psikolojik açıdan kişiyi olumsuz etkiler. Kim yüzü ışıl ışıl ve pürüzsüz olsun istemez ki? Peki, satılan her krem ve maske cildinize iyi gelir mi? Cildinizi doğal ürünler ile iyileştirmek ve kusursuz hale getirmek istemez misiniz?
Çamur maskeleri genellikle tuzlu denizlerden alınan mineraller ve çamur birleştirilerek elde edilir. Bu sebeple çamur maskesi seçimi yapılırken mineral açısından zengin ürünlere yönelmek gerekir. Maskenizi kendiniz evde hazırlamak istiyorsanız;
Öncelikle mineral açısından zengin bir kil elde ederek işe başlayabilirsiniz.
Cildiniz için esas problemi tespit ederek edindiğiniz kil içerisine ne gibi ilaveler yapabileceğinizi belirleyebilirsiniz.
Daha sonrasında ilk adım olarak 2 yemek kaşığı kili 4-5 yemek kaşığı suda eritin.
Cilt probleminize göre kil karışımınızın içerisine çeşitli yağlar ilave edebileceğiniz gibi bal veya limon gibi besinlerde ekleyebilirsiniz.
Son adım olarak elde ettiğiniz kil maskenizi cildinize sürerek 10-15 dakika bekleyin. Cildinizi bol su ile duruladıktan sonra ışıldayan cildinize kavuşabilirsiniz.
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