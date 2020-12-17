Yağdan da kirden de eser kalmıyor! Çamur maskesinin mucizevi etkisi

Işıldayan, yumuşacık ve kusursuz bir cilde sahip olmak hepimizin hayalidir. Ancak hava koşulları, stres ve tükettiğimiz yiyecekler cildimizin en büyük düşmanıdır. Peki, hayalimizi gerçekleştirmek için neler yapabiliriz? İşte tam bu noktada çamur maskesi imdadınıza yetişiyor. Peki, nasıl uygulanıyor?

ÇAMUR MASKESİNİN YARARLARI

Pürüzsüz bir cilde sahip olmak çok kolay! Çamur maskesi, cildinize şifa vererek daha pürüzsüz ve ışıl ışıl olmasını sağlıyor. Cildinizde biriken ölü cilt hücrelerini, yağı ve kiri yok ediyor. Aynı zamanda cildi sıkılaştırarak daha nemli olmasını ve göz alıcı hale gelmesini sağlıyor.

Yaz aylarında güneş bizi mutlu ederken cildimizi üzüyor. Kuruyan cildimiz özenli bir bakım ve ilgi bekliyor. İçeriğinde katkı maddesi bulunmayan çamur maskeleri ise cildimize özel ilgi gösterirken en büyük yardımcımız oluyor.

Peki, çamur maskesi uygularken farklı yağları da maskeye ilave edebilir miyiz? Eğer cildinizin daha yumuşak olmasını istiyorsanız aloe vera, papatya ve jojoba yağlarını da maskenize dahil edebilirsiniz.