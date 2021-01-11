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Yağışlar ne kadar etkili oldu? İşte İstanbul'un barajlarında son durum

11.01.2021 11:04 | Son Güncelleme:
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Yağışlar ne kadar etkili oldu? İşte İstanbul'un barajlarında son durum

Megakent İstanbul’da hafta sonu etkili olan 2 günlük yağış susuzluk tehlikesi altında olan İstanbullulara nefes aldırdı. Hafta sonu etkili olan yağışlar İstanbul’a 8 günlük su kazandırdı. Öte yandan, Meteoroloji İstanbul’da yağmurlu havanın hafta boyunca devam edeceğinin müjdesini verdi.

Son aylarda yaşanan kuraklık nedeniyle son 10 yılın en düşük baraj doluluk oranlarını gören Megakent İstanbul’da hafta sonu etkili olan yağmurlar yüzleri güldürdü. Cuma günü akşam saatlerinde başlayan yağmurlu hava 2 gün boyunca aralıksız olarak devam etti.

BARAJLARDA SON DURUM

2 gün boyunca etkili olan sağanak yağmur İstanbul’a yaklaşık 8 günlük su kazandırdı. İSKİ tarafından yapılan açıklamada, Cuma günü yüzde 19.16 olan doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 21.13 seviyesine kadar çıktı.

Öte yandan, Meteoroloji İstanbul’da yağmurlu havanın hafta boyunca devam edeceğinin müjdesini verdi.

Kaynak: İHA

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