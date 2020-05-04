Yağlı ciltler için mucizevi bakım önerileri! Kahve telvesi, limon suyu...

Hangi yaşta olursanız olun, kendinizi ergenlik dönemindeymiş gibi hissettiren bir cildiniz varsa muhtemelen yağlı bir cilde sahipsiniz. Sevindirici haber; cildiniz geç yaşlanacak ve doğru bir bakımla bugüne kadar size kabuslar yaşatan cildinizle barışmanız mümkün. Genelde yağlı cildin yüz bölgesinde sorun yarattığı düşünülür oysa sırt, omuzlar ve hatta kollar bile bu durumdan nasibini alabilir. Gelin, çözüm yöntemlerine bakalım...

BESLENMEYLE BAŞLAYALIM

Cildinizin güzel olmasını istiyorsanız beslenme programınızda değişiklikler yaparak ilk adımı atabilirsiniz. Lifli gıdalar, sağlıklı yağlar, sebze ve meyveler yönünden zengin bir diyet cildinizi de doğrudan etkiler. Bol sıvı, özellikle su tüketimine dikkat etmeniz önemli. Hazır gıdalar ve fast food türü yiyecekler ise kesinlikle uzak durmanız gerekenlerin başında geliyor.

TEMİZLİĞE ÖNEM VERİN

"Yağlı ciltleri sık sık yıka" önerisi tarihe karıştı. Sık yıkanan ciltte, yıkamaya karşı yağ bezeleri bir denge tutturmak için daha fazla yağ salgılamaya başlarlar. Sonuç ise olduğundan daha yağlı bir ciltten ötesi olamaz. Jel yapıdaki temizleyiciler bu ciltler için daha uygundur. Makyajınızı ise günlük olarak temizlemek en çok dikkat etmeniz gereken noktalar arasında, bir gecelik ihmal bütün rutininizi bozabilir.