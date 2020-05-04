Yağlı ciltler için mucizevi bakım önerileri! Kahve telvesi, limon suyu...

Hangi yaşta olursanız olun, kendinizi ergenlik dönemindeymiş gibi hissettiren bir cildiniz varsa muhtemelen yağlı bir cilde sahipsiniz. Sevindirici haber; cildiniz geç yaşlanacak ve doğru bir bakımla bugüne kadar size kabuslar yaşatan cildinizle barışmanız mümkün. Genelde yağlı cildin yüz bölgesinde sorun yarattığı düşünülür oysa sırt, omuzlar ve hatta kollar bile bu durumdan nasibini alabilir. Gelin, çözüm yöntemlerine bakalım...
Cildinizin güzel olmasını istiyorsanız beslenme programınızda değişiklikler yaparak ilk adımı atabilirsiniz. Lifli gıdalar, sağlıklı yağlar, sebze ve meyveler yönünden zengin bir diyet cildinizi de doğrudan etkiler. Bol sıvı, özellikle su tüketimine dikkat etmeniz önemli. Hazır gıdalar ve fast food türü yiyecekler ise kesinlikle uzak durmanız gerekenlerin başında geliyor.
"Yağlı ciltleri sık sık yıka" önerisi tarihe karıştı. Sık yıkanan ciltte, yıkamaya karşı yağ bezeleri bir denge tutturmak için daha fazla yağ salgılamaya başlarlar. Sonuç ise olduğundan daha yağlı bir ciltten ötesi olamaz. Jel yapıdaki temizleyiciler bu ciltler için daha uygundur. Makyajınızı ise günlük olarak temizlemek en çok dikkat etmeniz gereken noktalar arasında, bir gecelik ihmal bütün rutininizi bozabilir.
Özellikle yüz bölgesinde ölü derilerden kurtulmak için haftada bir peeling yapmanız gözeneklerin dolmasını engeller. Bütün vücut için ise kese ya da kuru fırçalama yöntemlerini deneyebilirsiniz. Evde bulunan malzemeler ile de peeling yapabilirsiniz. Bir parça kahve telvesi ya da çiğ kahvenin içerisine birkaç damla taze sıkılmış limon suyu ekledikten sonra nazik hareketlerle yüzünüze uygulayın, 10 dakika bekletin. Ardından ılık su ile temizleyin ve yüzünüzü nemlendirin.
Yağlı ciltler ile ilgili bilinen en büyük yanlış cildin nemlendirilmeye ihtiyacı olmadığıdır. Cildinize yapacağınız en büyük kötülük onu nemsiz bırakmanızdır. Yağlı ciltler için hazırlanmış, yağ dengesini sağlayan bir nemlendirici kullanmanızı öneririz. Sebum üretimini dengeleyerek cildinizin gün içinde parlamasını da engelleyecek nemlendiricilerle çok istediğiniz o mat görünüme ulaşabilirsiniz.
Nemlendiriciler, peeling, sağlıklı beslenme, temizlik kadar doğru tonik seçimi de yağlanma sorunu ile mücadelede elinizdeki en önemli silah olacak. Salisilik asit, çay ağacı yağı gibi ciltteki fazla yağ üretimi ile savaştığı, gözenekleri küçülttüğü bilinen içeriklere sahip tonikleri kullanabilirsiniz. Daha doğal bir tarif istiyorsanız 1 ölçü elma sirkesini 3 ölçü suyla karıştırıp kendi toniğinizi yapabilirsiniz. Daha da doğalı için lavanta suyu antiseptik özelliği ile sizin için mis kokulu bir alternatif olabilir.
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