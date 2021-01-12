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Yağlı ciltler için nasıl cilt maskesi yapılır? Kil ve balın mucize etkisi!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 12.01.2021 09:47 | Son Güncelleme:
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Matlaştırıcı losyon veya yağ emici temizleyicileri ne kadar kullanırsanız kullanın yağlı cildiniz için mucizevi bir çare bulamazsınız. Üzgünüz, ama parlak T bölgeniz ve yağlı teniniz büyük olasılıkla güzellik ürünleri tarafından çözülemeyecek sorunlara yönlendiriliyor olabilir. (Hormonlar, mevsimsel değişiklikler gibi) Ancak size şaşırtıcı derecede olumlu bir sonuç sunmak için buradayız. İşte yağlı ciltlerde mucize gibi çalışan cilt maskesi.

Piyasadaki her türlü ürünü denemiş olsanız da yağlı cildinizden tamamen kurtulamamış olabilirsiniz. Neyse ki yağlı cildiniz için yapılabilecek çok basit bir cilt maskesi var.

YAĞLI CİLTLER İÇİN KİL MASKESİ TARİFİ

1 yemek kaşığı bal bir kaseye dökülür. Bala alerjiniz varsa cildinizde maske olarak da kullanamazsınız. Eğer bir sıkıntı yoksa tercih edilecek balın kestane balı olması daha uygun olacaktır.

Bir yemek kaşığı kil, balın üzerine ilave edilir. Ardından lavanta yağı dökülür. Lavanta, ıtri kokusuyla yüzdeki kasları gevşetecektir ve bakterilerin oluşumunu engelleyecektir.

Kil doğal bir ham madde olduğu için bu karışımın içerisine bir miktar su katılır. Ardından karıştırılır. Akışkan bir hale getirilir.

10 GÜNDE BİR UYGULAYIN

Elde edilen killi maske, göz çevresi ve dudağın üst kısmı hariç tüm cilde çene çeperiyle birlikte aşağıdan yukarıya doğru sürebilirsiniz. Maskeyi sürdükten sonra çok fazla mimik yapmamaya özen göstermelisiniz. 15-20 dakika sonunda maske kuruyacaktır, bu sırada kaşıntılar olacaktır, bunlar normaldir.

15 dakikanın sonunda olabildiğince soğuk suyla ciltten arındırılır. Gül suyu ya da maden suyuyla tonik uygulayabilirsiniz. Bu maske 10 günde bir uygulanabilir.

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