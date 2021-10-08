Yağmur altında sizi üzmeyecek en iyi su geçirmeyen outdoor bot önerileri

"Kötü hava yoktur yanlış kıyafet vardır" sözünü hiç duydunuz mu? Bir İsveç atasözü, eminiz sizin aklınıza da İsveç deyince bol güneş, kumsallar ve güneş kremleri gelmez. Soğuk, yağmurlu, karlı havalarda evde oturmak yerine doğru seçeneklerle dışarıda olmayı kim istemez? Ayaklardan başlayalım! Malum; yerle teması sağlayan ayaklar, vücudun sıvılara da en çok maruz kalan bölgesi. Su geçirmeyen outdoor bot önerilerimizle önce ayaklarınızı sonra da kendinizi korumayı düşünmez misiniz?

Romantizminiz bölünmesin

Yağmurda yürümenin romantizminin bir anda ıslanan ayaklarla kabusa dönmemesini istiyorsanız MERRELL Ontario 85 Mid Wp Trekking ve Yürüyüş Botu tam size göre deriz. Merrell'in 1985 yılında ürettiği botlardan esinlenen bu modelin retro havasından da çok hoşlanacaksınız. Nefes alan yapısı sayesinde ayaklarınızın terlemesini önler ama dışarıdan bir damla bile suyu içeri almaz. Botla şehirde ya da dağda bayırda, nerede olursanız olun, yağmur sorun olmaktan çıkar. Üstün tutunma kabiliyetine sahip tabanı sayesinde de kayma riskiniz ortadan kalkar.

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Sandalet kadar rahat...

Outdoor bot almayı istiyor ama ağır ve rahatsız olabilecekleri düşüncesiyle vazgeçiyorsanız sizi yeni bir deneyime çağırıyoruz. Salomon X Ultra 3 Mid Gore-Tex Kadın Outdoor Ayakkabı, su geçirmez sayasıyla ayaklarınızın ıslanmasına izin vermez ve sandalet kadar hafif bir yaklaşım sergiler. Gore-Tex kaplamalı saya, kavrama kabiliyeti zemin değişikliklerinden etkilenmeyen Contagrip taban ve bağcıkları anında ayarlayabilmenizi sağlayan Quicklace bağcık sistemi ile yürüyüşlerinizi eğlenceye çevirir. Hava şartlarının gününüzü mahvetmesine izin vermek istemiyorsanız bu ürünü ayakkabı koleksiyonunuz arasına katmalısınız deriz.

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Tarzınıza da çok yakışacak

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Son derece dengeli bir yürüyüş deneyimi sunan Keen Terradora II'ye ne dersiniz? Hava ne kadar soğuk olursa olsun, ayaklarınız Keen Terradora II Bot sayesinde sıcacık kalır. Soğuk havalarda sadece dışarıdan gelen rahatsız edici etkenleri kesmek yetmez, içeride de denge sağlamak gerekir. Keen Terradora II'nin termal ısı kalkanı, içerdeki sıcaklık dengesini korumayı başarır. Size canınız istediği kadar yürümek kalır. Sade tasarımı ve ince hatları ile sadece outdoor yürüyüşlerde değil şehirde de kullanabilirsiniz. Spor kıyafetlerinizle kombinleyebileceğiniz Keen Terradora II'nin farklı renkleri zevkinize en uygun olanını seçmenizi kolaylaştırır.

Keen Terradora II Outdoor Bot bu sayfada.

Şehirle kusursuz uyum

Outdoor botlar genellikle doğada kullanılmak üzere tasarlanırlar ama Helly Hansen W Chilcotin her ana uyar. Sayanın geniş bir bölümünde kullanılan su geçirmez nubuk ve deri; W Chilcotin'e yumuşak bir görünüm, şehirli bir hava katar. Yine su geçirmeyen kumaş detaylar ise şıklığı tamamlar. Tabanından iç astarına kadar her detayıyla ayaklarınıza özen gösteren botun şaşırtıcı hafifliğini de vurgulamadan geçmeyelim. Su geçirmediği gibi rüzgarın da ayaklarınızı üşütmesine izin vermeyen bu sofistike botla kış sizin için kısıtlayıcı olmaktan çıkacak.

Helly Hansen W Chilcotin incelemeniz için bu sayfada.

Evde bile ayağınızdan çıkarmak istemeyeceksiniz

Evin içinde ayağımızda yumuş yumuş tüylü panduflarla gezmeyi hepimiz seviyoruz, değil mi? Kombi sonuna kadar yansa da, sıcaktan bunalıyor olsak da bu his bize kendimizi daha sıcak hissettirir. Ev konforunu dışarıda da devam ettirme fikri kulağınıza nasıl geldi? Süet sayasıyla şık, yünlü iç astarıyla sıcacık; su geçirmeyen Jack Wolfskin Auckland Wt Texapore Bot'u tarif ediyoruz. Ayak hareketlerinize göre taban yastıklamasını ayarlayan bot uzun yürüyüşlerde bile yorulmanızı engeller. Yorulma konusundan laf açılmışken tek bir hamle ile giyip çıkarabilir, bağcıklarla uğraşmak zorunda kalmazsınız.

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Yağmur birikintilerinde zıplama vakti

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İçinizdeki çocuğu yanınıza alın çabuk, yağmurda oynamaya çıkıyoruz! Tabii Columbia Firecamp'ınız var mı, diye sormadık... Ayaklarınızın üşümesini, ıslanmasını, eğlencenizin kesilmesini istemiyorsunuz... Kışlık boşların ayaklarınızı terletmesinden sıkıldınız... Demek ki bu bot tam size göre! Suya ve rüzgara meydan okuyan ama hava sirkülasyonunu ihmal etmeyen Omni-Tech teknolojili sayasıyla ayaklarınız hem kuru hem de sıcak kalır. Ne kadar hareket ederseniz edin darbeleri emen Techlite orta tabanla ayaklarınız yorulmaz. Omni-Grip kauçuk taban ise güçlü bir zemin kavraması sağlayarak kaymanızı engeller.

Columbia Firecamp, incelemeniz için burada sizi bekliyor.

Dağda, bayırda, çayırda, kaldırımda...

Hafta içini şehirde, hafta sonunu doğa aktivitelerinde geçirenler arasındaysanız o zaman sizin ihtiyacınız Salewa Alp Trainer Mid GTX. Orta yükseklikteki bot, hareket sırasında bileklerinize destek olur. Gore-Tex teknolojili saya su almaz ama nefes alarak konforunuzu artırır. Uzun süre ayakkabı içinde hava almayan ayakların yaratabileceği rahatsızlığı bilirsiniz. Salewa Alp Trainer bu sorunu sizin için çözmüş. Başka neleri çözmüş onları da sıralayalım... Arazide koşarken ıslak taşların sizi kaydırma problemini; koşarken yerden sıçrayan kumun, taşın, yaprağın ayakkabının içinden girmesini... Sert zeminlere basarken ayak tabanının yaşadığı rahatsızlık hissini unutabilirsiniz.

Outdoor ruhunu doyasıya yaşamak için Salewa Alp Trainer Mid GTX Bot bu adreste.

Kışa bakışınız değişecek

Metroda merdivenlerden inerken ya da kamp ateşine odun toplarken ayaklarınız yere daha sağlam basacak. The North Face W STORM STRIKE 2 Yürüyüş ve Trekking Botu'yla daha konforlu bir kış geçirmek elinizde. Outdoor ürünler denilince akla gelen ilk markalardan birisi olan The North Face, profesyonellere, doğa sporu meraklılarına ve outdoor havasını şehirde yaşamak isteyenlere yönelik ürünleriyle dikkat çeker. Burada bir ayrıntıyı es geçmeyelim, amatör doğa sporcuları için yaptığı tasarımları bile profesyonel ekipmanlarda kullandığı teknolojilerle donatır. Su geçirmeyen, hava akışını sağlayan ve hafif olduğu için ayakları yormayan STORM STRIKE için son söyleyeceğimiz IcePick ısıya karşı duyarlı çıkıntılarla zemini daha fazla kavrama gücü olduğu.

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Sokak modasıyla uyumlu

Size şimdi önereceğimiz botun tasarımı biraz daha atletik ve diğerlerine göre daha kentli. Su geçirmez, tırtıklı tabanıyla kaymanızı engeller, hava alır... Ekstra olarak da yumuşak deri sayasıyla hareketlerinizi zorlamaz. Bunlar zaten outdoor ayakkabılarda aradığımız genel özellikler. Farklara gelelim ofiste, sokakta, partide, dansta; tasarımıyla birçok ortama uyum sağlar. Bütün gün ayaklarım bu ayakkabı içinde ne hale gelir diye sorduğunuzu duyar gibiyiz... Hemen cevaplayalım, hava alan yapısı ayaklarınızın rahatsız olmasına izin vermez.

CAMPER Helix yürüyüş botu bu sayfada sizi bekliyor.

Mevsimin içinde kar da var

Yağmurla ilgili önlemi aldık. Bütün bir kış, karın tadını hiç mi çıkarmayacağız? Columbia Paninaro Omni-Heat Pull On Yürüyüş Botu sizi her şarta hazırlar. İster su birikintisine basın isterseniz kar yığının içine dalın! Ayaklarınız evdeymiş kadar kuru kalır. Zorlu kış zeminlerinde sürekli kaymaya meyilliyseniz güzel haberi verelim. Botun tabanı kayma riskinizi önemli ölçüde azaltır. Performans bakımından gözümüze giren Columbia Paninaro'nun çok sevdiğimiz bir başka yönü daha var. Uzun olduğu için bu kış etekler raftan inecek. Botun yansıtıcı termal astarıyla üşümeyi unutun!

Paninaro Omni-Heat Pull On tarzınızı tamamlamak için bu sayfada.

