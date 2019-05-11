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Yağmur altındaki konseri 15 kişi dinledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 15:51 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANLIĞI Klasik Türk Müziği Korosu sanatçısı Bekir Ünlüataer, Bilecik'te yağmurun azizliğine uğradı.

Cafer ELMAS/BİLECİK,(DHA)- CUMHURBAŞKANLIĞI Klasik Türk Müziği Korosu sanatçısı Bekir Ünlüataer, Bilecik'te yağmurun azizliğine uğradı. Yağışa rağmen konserini iptal etmeyen sanatçı şarkılarını 15 kişiye seslendirdi.

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu sanatçısı Bekir Ünlüataer, Bilecik Belediyesi’nin Ramazan etkinlikleri kapsamında akşam sahne aldı. Konser saatinde artan yağmur nedeniyle belediye görevlileri konseri ertelemek istedi. Ancak yoğun olduğunu ve yeniden şehre gelemeyeceğini söyleyen sanatçı Ünlüataer, konsere çıkmak istediğini iletti. Sanatçıyı şemsiyeleriyle meydanda toplanan yaklaşık 15 kişi dinledi.

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