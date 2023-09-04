Yağmur bir anda bastırdı! Sokaklar göle döndü

Uşak’ta akşam saatlerinde etkili olan yağmur sonrası yollar adeta göle döndü.

BAZI YOLLAR KAPANDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sağanak yağış uyarısı yaptığı Uşak’ta beklenen yağış bazı mahallelerde akşam saatlerinde başladı. Yağmurla birlikte araçlar göle dönen yollarda güçlükle ilerledi. Yağmur suları ile birlikte gelen toprak ve taşlar bazı yolları kısa süreliğine trafiğe kapattı. İhbarlar üzerine bölgelere polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI

Polis ekipleri yollarda güvenlik önlemi alırken, belediye ekipleri ve vatandaşların kendi imkânlarıyla müdahalesi ile yollar yeniden trafiğe açıldı. Öte yandan bazı esnaflar dadükkanlarını su basmaması için önlem aldı. (İHA)

