Yağmur duasına çıkıp kurban kestiler

Bayat ilçesine bağlı Derbent köyünde uzun süredir yağmur yağmıyor. Kuraklıkla karşı karşıya kalan ve mahsulleri büyümeden tarlada kurumaya başlayan köylüler, imece usulü para toplayarak inek alıp kurban kesti.

Daha sonra yağmur duasına çıkan bin 100 nüfuslu köy, hep birlikte ellerini semaya açıp yağmur yağması için dua etti. Daha sonra kurban edilen inek pişirilerek köylülere dağıtıldı.

"EKİNLERİMİZ BÜYÜMEDEN TARLADA KURUMAYA BAŞLADI"

Köy Muhtarı Servet Avcı, “Uzun süredir köyümüzde ve çevre köylerde bir damla bile yağmur yağmıyor. Mahsullerimiz ve ekinlerimiz daha büyümeden tarlada kurumaya başladı. Biz de karınca kararınca köylülerle birlikte para toplayarak bir kurbanlık inek aldık. Bu ineğimizi Allah rızası için kurban kestik. Duamızı ettik ve hep birlikte kesilen kurbanın etiyle yapılan yemeklerimizi köylülere ikram ettik. İnşallah beklediğimiz yağmurlara kavuşuruz” diye konuştu. (İHA)

