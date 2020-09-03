Yağmur ormanları hızla artan yangınlarla yok oluyor

Geçtiğimiz yıl bölgede öyle şiddetli yangın felaketleri yaşandı ki, Brezilya’daki çocuklarda dumanın neden olduğu solunum problemlerinde büyük bir artış görüldü. Yangınlar bazı bölgelerde o kadar yoğunlaştı ki, zaman zaman güneşin dahi engelledi. Ancak bu yıl da felaketler sürüyor. Ağustos ayının ilk 10 gününde 10 binden fazla yangının görüldüğü Amazonlar, son 10 yılın en kötü yangın sezonunu yaşadı.

1 Eylül Salı günü yayınlanan resmi rakamlara göre yangın sayısı 2019’dak kriz seviyesine yaklaştı ve Ağustos ayı son on yılın en yüksek yangın seviyesine ulaştı.

Halk ise Amazon için liderler tarafından yapılması gereken daha çok şey olduğunu düşünüyor. Brezilya çevre ajansının eski bir üst düzey yetkilisi ise Guardian’a yaptığı açıklamada “Amazon yıkıma mahkumdur” demişti.

Eski yetkili, ülkenin aşırı sağ lideri Jair Bolsonaro’yu suçlayarak “Bu hükümet, yağmur ormanlarının yok edilmesine karşı hiçbir mücadele vermeyecek. Gelecek çok karanlık görünüyor” dedi.

Greenpeace tarafından yapılan bir hesaplamaya göre askeri seferberlik ve ateş yakma yasağına rağmen geçen yıla oranla Temmuz ve Ağustos ayları arasında yalnızca %8’lik bir azalma yaşandı.