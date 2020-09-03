HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Yağmur ormanları hızla artan yangınlarla yok oluyor

Yağmur ormanları hızla artan yangınlarla yok oluyor

DÜNYA HABERLERİ  | 03.09.2020 08:59 | Son Güncelleme

Amazon’da çıkan yangınlar sürerken bir çok insan yağmur ormanlarını karanlık bir geleceğin beklediğinden endişeli.

Yağmur ormanları hızla artan yangınlarla yok oluyor

Geçtiğimiz yıl bölgede öyle şiddetli yangın felaketleri yaşandı ki, Brezilya’daki çocuklarda dumanın neden olduğu solunum problemlerinde büyük bir artış görüldü. Yangınlar bazı bölgelerde o kadar yoğunlaştı ki, zaman zaman güneşin dahi engelledi. Ancak bu yıl da felaketler sürüyor. Ağustos ayının ilk 10 gününde 10 binden fazla yangının görüldüğü Amazonlar, son 10 yılın en kötü yangın sezonunu yaşadı.

1 Eylül Salı günü yayınlanan resmi rakamlara göre yangın sayısı 2019’dak kriz seviyesine yaklaştı ve Ağustos ayı son on yılın en yüksek yangın seviyesine ulaştı.

1

Halk ise Amazon için liderler tarafından yapılması gereken daha çok şey olduğunu düşünüyor. Brezilya çevre ajansının eski bir üst düzey yetkilisi ise Guardian’a yaptığı açıklamada “Amazon yıkıma mahkumdur” demişti.

Eski yetkili, ülkenin aşırı sağ lideri Jair Bolsonaro’yu suçlayarak “Bu hükümet, yağmur ormanlarının yok edilmesine karşı hiçbir mücadele vermeyecek. Gelecek çok karanlık görünüyor” dedi.

Greenpeace tarafından yapılan bir hesaplamaya göre askeri seferberlik ve ateş yakma yasağına rağmen geçen yıla oranla Temmuz ve Ağustos ayları arasında yalnızca %8’lik bir azalma yaşandı.

2

Guardian’a konuşan Greenpeace yetkilisi Romulo Batista, “Geçen yıl yaşanan trajedinin kendini tekrarlamasını izliyoruz. Otlak alanlarının, orman alanlarının yandığını gördük. Yasa dışı ağaç kesenler, yasa dışı maden çıkaranlar hepsi çalışmalarını sürdürüyor. Hatta hükümet tarafından salgın nedeniyle denetlemelerin azaldığını bilerek, güben içinde ve her zamankinden daha fazla faaliyetteler” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den Balıkesir için 7.2'lik deprem uyarısıProf. Dr. Hasan Sözbilir'den Balıkesir için 7.2'lik deprem uyarısı
Avrupa Navalnıy skandalını konuşuyor! Arkasında Rusya mı var?Avrupa Navalnıy skandalını konuşuyor! Arkasında Rusya mı var?
Uzmanlar açıkladı! Dövme mürekkebinin içerisindeki titanyum...Uzmanlar açıkladı! Dövme mürekkebinin içerisindeki titanyum...
En Çok Okunan Haberler
Bakanlık'tan 'düğün' genelgesi: Kısıtlamalar ülke genelinde uygulanacak
Bakanlık'tan 'düğün' genelgesi: Kısıtlamalar ülke genelinde uygulanacak
Yeşilçam filmlerinin çekildiği ünlü köşk satılıyor!
Yeşilçam filmlerinin çekildiği ünlü köşk satılıyor!
Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcü!
Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kritik toplantı
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kritik toplantı
Fahrettin Altun'dan Yunanistan'a çok sert sözler
Fahrettin Altun'dan Yunanistan'a çok sert sözler
Koronovirüslü cenazeleri yıkayan imamın ölümüne soruşturma
Koronovirüslü cenazeleri yıkayan imamın ölümüne soruşturma
İlginizi Çekebilir
Rusya’da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Rusya’da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Hayatından endişe duyan Prenses Diana, bir dolap dolusu kanla geziyormuş!
Hayatından endişe duyan Prenses Diana, bir dolap dolusu kanla geziyormuş!
ABD'de yakalandı: Dünyanın en büyüğü
ABD'de yakalandı: Dünyanın en büyüğü
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
57 yaşına kadar cinsel ilişkiye girmeyen 67 yaşındaki kadın şimdi swinger partilerinden çıkmıyor
57 yaşına kadar cinsel ilişkiye girmeyen 67 yaşındaki kadın şimdi swinger partilerinden çıkmıyor
Diğer Haberler
181 yıl önce ölen belediye başkanının kalbi bulundu!
181 yıl önce ölen belediye başkanının kalbi bulundu!
Suudi veliaht prensin inanılmaz lüks yaşam tarzı
Suudi veliaht prensin inanılmaz lüks yaşamı
Avrupa Aleksey Navalnıy skandalını konuşuyor! Arkasında Rusya mı var?
Avrupa Navalnıy skandalını konuşuyor! Arkasında Rusya mı var?
Rusya, Navalnıy'ın zehirlendiği yönündeki açıklamanın 'kanıtsız' olduğunu açıkladı
Rusya'dan 'Navalnıy' açıklaması
Macron, Hizbullah lideriyle yaptığı görüşmeyi haberleştiren gazeteciyi azarladı
Macron'dan gazeteciye azar: Miskinlik
Eski İtalya Başbakanı Berlusconi koronavirüse yakalandı
Berlusconi koronavirüse yakalandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.