YAĞMURA VE ŞİMŞEKLERE ALDIRMADAN BALIK TUTTULAR 

Hüseyin COŞKUN - Murat SOLAK / İSTANBUL, (DHA)
İstanbul'da beklenen yağış akşam saatlerinde etkisini gösterdi. Sarayburnu'nda ise yağmura ve şimşeklere aldırmadan balık tutanlar oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarında bulunduğu İstanbul'da yağmur beklendiği gibi akşam saatlerinde etkili olmaya başladı. Özellikle İstanbul Boğazı'nı çevreleyen kara bulutların ardından Fatih'te de yağış görüldü. Sarayburnu Sahili'nde yağmurla birlikte boğazın üzerinde çakan şimşekler de vardı. Sarayburnu'nda şiddetli yağmura ve şimşeklere aldırış etmeden balık tutanlar olduğu görüldü.
Görüntü Dökümü:
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- Sarayburnu Sahili'nden Boğaz'da yağış
- Sarayburnu Sahili'nde balık tutanlar
- Şimşekler
- Genel ve detay görüntüler
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