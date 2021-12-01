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  4. Yağmurun altında ölüme terk edilmişti! Son yolculuğuna uğurlandı

Yağmurun altında ölüme terk edilmişti! Son yolculuğuna uğurlandı

01.12.2021 18:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak’ta ehliyetine 2028 yılına kadar el konulan alkollü sürücü, aracıyla 23 yaşındaki Hasibe Güven'e çarptıktan sonra yağışlı havada genç kadını ölüme terk etmişti. Hasibe Güven, otopsinin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Yağmurun altında ölüme terk edilmişti! Son yolculuğuna uğurlandı

İzmir - Uşak karayolu Gazi Bulvarı’nda meydana gelen kazada; alkollü araç kullandığı gerekçesiyle hakkında daha önce 3 kez işlem yapılan Sinan P’nin (41) kullandığı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Hasibe Güven’e (23) çarpmış, sürücünün 1 saat sonra kazayı haber vermesi sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç kız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılmamıştı.

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GERİYE GÜLÜMSERKEN ÇEKİLMİŞ FOTOĞRAFI KALDI

Vicdansız sürücünün yardım etmek yerine ölüme terk ettiği Hasibe Güven, yapılan otopsinin ardından bugün son yolculuğuna uğurlandı. Hasibe’den geriye gülümserken çekilmiş fotoğrafı kaldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Uşak
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