Yağmurun altında ölüme terk edilmişti! Son yolculuğuna uğurlandı

İzmir - Uşak karayolu Gazi Bulvarı’nda meydana gelen kazada; alkollü araç kullandığı gerekçesiyle hakkında daha önce 3 kez işlem yapılan Sinan P’nin (41) kullandığı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Hasibe Güven’e (23) çarpmış, sürücünün 1 saat sonra kazayı haber vermesi sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç kız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılmamıştı.

GERİYE GÜLÜMSERKEN ÇEKİLMİŞ FOTOĞRAFI KALDI

Vicdansız sürücünün yardım etmek yerine ölüme terk ettiği Hasibe Güven, yapılan otopsinin ardından bugün son yolculuğuna uğurlandı. Hasibe’den geriye gülümserken çekilmiş fotoğrafı kaldı. (İHA)



