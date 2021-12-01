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  4. Çarptığı genç kızı yağmurun altında ölüme terk etti! Suçu çalışanına atmaya çalıştı

Çarptığı genç kızı yağmurun altında ölüme terk etti! Suçu çalışanına atmaya çalıştı

01.12.2021 03:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak’ta ehliyetine 2028 yılına kadar el konulan alkollü sürücünün çarptığı genç kız, uzun süre şiddetli yağışın altına fark edilmeyi bekledi. 1 saat sonra vicdana gelen ama buna rağmen suçu çalışanının üzerine yıkmaya çalışan sürücünün ölüme terk ettiği genç kız, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, İzmir - Uşak karayolu Gazi Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; su arıtma firması işleten Sinan P. (41), kardeşi, çalışanı ve bir arkadaşıyla birlikte alkol aldıktan sonra hafif ticari araçla yola çıktı. Yağışlı havada hızla seyir halinde olan araç, Gazi Bulvarı’nda ilerlerken yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Hasibe Güven’e (23) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol ortasında bulunan refüje savrulan Hasibe Güven, kanlar içinde yerde kalırken; aşırı alkollü olduğu iddia edilen sürücü bir an bile duraksamadan bölgeden kaçtı.

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1,5 SAAT BOYUNCA ŞİDDETLİ YAĞIŞIN ALTINDA FARK EDİLMEYİ BEKLEDİ

Kazadan yaklaşık 1 saat sonra 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunan Sinan P.’nin çalışanı Adem A. (28), maddi hasarlı bir kazaya karıştığını öne sürerek tutanak tutulması için trafik ekibi istedi. Aracı inceleyen Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, camdaki göçük ve kan izlerinden aracın birine çarptığını fark etti. Kazanın gerçekte aracın bulunduğu yerden 1 kilometre geride meydana geldiğini belirleyen polis ekipleri, bölgeye ulaştıklarında refüjde hareketsiz bir şekilde yatan genç kız ile karşılaştı. Hasibe Güven’in yaşadığını fark eden polislerin destek çağrısı üzerine gelen sağlık görevlileri, nabzı düşük de olsa alınan yaralıyı hastaneye sevk etti. 1,5 saat şiddetli yağış altında yolun ortasında fark edilmeyi bekleyen genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

HASİBE'Yİ ÖLÜME TERK ETTİ, SUÇU ÇALIŞANINA YIKTI

Kazanın ardından sürücü olduğunu iddia eden Adem A., patronu Sinan P., kardeşi Yusuf P. ve arkadaşları Osman E. gözaltına alındı. Araçta bulunanların tutarsız ifadelerinden şüphelenerek harekete geçen polis ekipleri, yapılan titiz çalışma ve çapraz sorgu sonucunda aracı asıl kullananın Adem A. değil, patronu Sinan P’nin olduğu tespit etti. Daha önceden de hakkında 3 kez alkollü araç kullanmaktan işlem yapılan Sinan P.’nin ehliyetine 2028 yılına kadar el konulduğu ve 8 farklı suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı.

Vicdansız sürücülerin yardım etmek yerine ölüme terk ettikleri Hasibe Güven’den geriye, soğuktan korunmak için kullandığı şalı kaldı. Bir mimarlık ofisinde çalıştığı öğrenilen Güven’in cenazesi morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Uşak
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