Yahudi ve Müslümanların bir arada yaşamı Saraybosna'da ele alındı

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da "Bosna Hersek'te Yahudi ve Müslümanların Bir Arada Yaşaması: Saraybosna Purimi'nin 200. Yılı Konferansı" düzenlendi.

Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi'nde, Bosna Hersek İslam Birliği ile Yahudi Topluluğunun ortaklaşa düzenlediği ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) da desteklediği konferansta, ülkedeki Müslüman ve Yahudilerin bir arada yaşama geleneği ele alındı.

Bosna Hersek Yahudi Topluluğu Başkanı Jakob Finci, burada yaptığı konuşmada, Saraybosnalıların 200 yıl önce de bir arada yaşama anlayışına sahip olduğuna işaret ederek, bu anlayışın en güzel örneğinin "Saraybosna Purimi" olarak adlandırılan bayram olduğunu söyledi.

Bosna Hersek halklarının, nefret ve intikam duygularından uzak bir yaşam sürmenin de mümkün olabileceğini kanıtladığını kaydeden Finci, "İslamofobinin baş gösterdiği bir dönemde, bir arada yaşamanın da mümkün olduğunu göstermeliyiz." dedi.

Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic de gönderdiği mesajda, insanların yalnızca iyi ve kötü olmak üzere ikiye ayrıldıklarını belirterek, Bosna Hersek'teki Müslüman ve Yahudilerin her daim tek vücut olduğunu vurguladı.