Yak bütün fotoğrafları! 8 adımda eski sevgiliyi unutmanın yolu

Bu nedenle, bu 8 adımlı eylem planınını uygulamak daha hızlı iyileşmenizi sağlayacaktır.

YAS DÖNEMİ

Beynimiz, bir ayrılık ile acıları ilişkilendirir. Aslında, psikolojik acı derin olabilir hatta eşten ayrılmak ailenin yakın bir üyesini kaybetmekten daha fazla strese neden olur. Bir anlamda, bir şey ölüyor: Birlikte yaşadığınız ilişkinin bağı ve geleceği. Bu nedenle, yas döneminden geçmek ve sonunda her şeyin sona erdiğini kabul etmek iyi bir fikirdir.

İLİŞKİYİ İDEALLEŞTİRME TUZAĞINA DÜŞMEYİN

İlişki mükemmel olmasa da ayrıldıktan sonra sert kısımları unutmaya, ilişkinin en iyi kısımlarını romantikleştirmeye ve eskileri idealize etmeye meyilliyiz. Geçmişi yüceltmek yerine, ilişkinin başarısız olmasına neden olan tüm öğelerin bir listesini çıkarmayı deneyin. Eski sevgilinin tavrını ve kusurlarını düşün. Belki de doğru zaman değildi. Belki farklı hedeflere doğru ilerliyordun. Bu listeyi görünür kılın, böylece onu her ne zaman aramaya ihtiyaç duyuyorsanız, denemeye bile değmediği nedenleri hatırlarsınız.

ZİHNİYETİNİZİ DEĞİŞTİRİN

Araştırmalar genellikle eski sevgilinizi unutmaya çalışırken en zor adımın, sözlerinizi onaylayan, sizi destekleyen kişinin artık olmaması gerçeği olduğunu gösteriyor. Zihniyetinizi değiştirmeyi deneyin ve beyninizin bağlanma şeklinizi değiştirebileceğini anlayın. Onları size yakın bir arkadaş, dost da söyleyebilir. Hatta sizi kayıtsız şartsız seven ebeveyniniz de. Gerçekte kim olduğunu hatırlamana yardımcı olabilirler. Onlarla daha fazla zaman geçirin ve beyninizi yakınlığın mutlaka eski sevgilinizden gelmesi gerekmediğini anlamak için eğitin.