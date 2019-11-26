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Yak bütün fotoğrafları! 8 adımda eski sevgiliyi unutmanın yolu

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AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Bilim bazı ayrılıkların çok acı verici olduğunu hatta bir aile üyesinin kaybıyla mukayese edildiğini açıklıyor. Ancak zamanın her şeyi iyileştireceğini bilmelisiniz. Gerçekten iyileşmek ve ilerlemek istiyorsanız, gereksiz acı çekmekten kaçınmak için bir strateji oluşturmak akıllıca olacaktır. Bu nedenle, bu 8 adımlı eylem planınını uygulamak daha hızlı iyileşmenizi sağlayacaktır.

Yak bütün fotoğrafları! 8 adımda eski sevgiliyi unutmanın yolu

Bu nedenle, bu 8 adımlı eylem planınını uygulamak daha hızlı iyileşmenizi sağlayacaktır.

YAS DÖNEMİ

Beynimiz, bir ayrılık ile acıları ilişkilendirir. Aslında, psikolojik acı derin olabilir hatta eşten ayrılmak ailenin yakın bir üyesini kaybetmekten daha fazla strese neden olur. Bir anlamda, bir şey ölüyor: Birlikte yaşadığınız ilişkinin bağı ve geleceği. Bu nedenle, yas döneminden geçmek ve sonunda her şeyin sona erdiğini kabul etmek iyi bir fikirdir.

İLİŞKİYİ İDEALLEŞTİRME TUZAĞINA DÜŞMEYİN

İlişki mükemmel olmasa da ayrıldıktan sonra sert kısımları unutmaya, ilişkinin en iyi kısımlarını romantikleştirmeye ve eskileri idealize etmeye meyilliyiz. Geçmişi yüceltmek yerine, ilişkinin başarısız olmasına neden olan tüm öğelerin bir listesini çıkarmayı deneyin. Eski sevgilinin tavrını ve kusurlarını düşün. Belki de doğru zaman değildi. Belki farklı hedeflere doğru ilerliyordun. Bu listeyi görünür kılın, böylece onu her ne zaman aramaya ihtiyaç duyuyorsanız, denemeye bile değmediği nedenleri hatırlarsınız.

1

ZİHNİYETİNİZİ DEĞİŞTİRİN

Araştırmalar genellikle eski sevgilinizi unutmaya çalışırken en zor adımın, sözlerinizi onaylayan, sizi destekleyen kişinin artık olmaması gerçeği olduğunu gösteriyor. Zihniyetinizi değiştirmeyi deneyin ve beyninizin bağlanma şeklinizi değiştirebileceğini anlayın. Onları size yakın bir arkadaş, dost da söyleyebilir. Hatta sizi kayıtsız şartsız seven ebeveyniniz de. Gerçekte kim olduğunu hatırlamana yardımcı olabilirler. Onlarla daha fazla zaman geçirin ve beyninizi yakınlığın mutlaka eski sevgilinizden gelmesi gerekmediğini anlamak için eğitin.

ARKADAŞLIK İSTEĞİNİ REDDEDİN

“Ama yine de arkadaş olabiliriz” diyebilir. Hayır, arkadaş olamazsınız ve bunu biliyorsunuzdur. Kalp hala ağrıyorken bir arkadaşlığı hızlandırmak sadece daha fazla acı, sıkıntı ve muhtemelen daha kötü bir ayrılık deneyimine yol açacaktır. Arkadaşlık, artık birbiriniz için romantik bir duyguya sahip olmadığınızda olabilir.

TEMAS OLASILIĞINI ORTADAN KALDIRIN

Eski romantik ortağınız artık müttefikiniz değil. Onlarla hiçbir şekilde iletişim kurmamaya çaba gösterin. Telefon görüşmesi yok, e-posta yok, mesaj yok. Sosyal medya yayınlarınızda da görünmediğinden emin olun. Bunu başarmak için güçlü ve iddialı olmanız gerekecek, çünkü sizinle iletişim kurmak isteyebilir. Ona mesaj atmak veya telefon konuşmalarına cevap vermek yerine, bir arkadaşınızın size yardımcı olmasını isteyin.

4

ARKADAŞLARIYLA VE AİLESİYLE İLETİŞİM KURMAYIN

Bir ilişki boyunca, partnerinizin arkadaşları ve ailesiyle vakit geçirmek oldukça doğal ancak unutmak istediğiniz birinin ailesiyle ve arkadaşlarıyla görüşmek size iyi gelmeyecektir.

SİZE ONU HATIRLATAN ŞEYLERDEN UZAK DURUN

Duygusal karmaşayı temizleyin ve size hatırlatan her şeyi temizleyin. Romantik e-postaları, metinleri, sesli notları ve hatta cep telefonunuzdaki fotoğrafları silin. İlişkinizi hatırlamanızı sağlayan bir şeye her baktığınızda, bunun bir hata olup olmadığına dair şüphe duygusuna kapılmamalısınız.

3

YENİ BİR TUTKU EDİNİN

Her gün onu düşünmek yerine aylardır denemek istediğiniz yeni hobiyle ilgilenin. Dans edin, bir kitap kulübüne kaydolun ya da yeni tarifler deneyin. Belki de yeni tutkunuz olarak benimseyebileceğiniz gizli bir yeteneğiniz olduğunu keşfedeceksiniz.


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
tamda öyle yaptım. aramadım sormadım bütün fotoğrafları sildim. evde onu hatırlatan ne varsa kaldırdım. bir kaç fotoğrafımız vardı duvarda asılı onlara kıyamadım sadece onlarıda bir valizin içine koydum orda kaldı. ve görmemek duymamak hatırlamamak iyi geldi...
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