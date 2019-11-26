Yak bütün fotoğrafları! 8 adımda eski sevgiliyi unutmanın yolu

Bu nedenle, bu 8 adımlı eylem planınını uygulamak daha hızlı iyileşmenizi sağlayacaktır.
Beynimiz, bir ayrılık ile acıları ilişkilendirir. Aslında, psikolojik acı derin olabilir hatta eşten ayrılmak ailenin yakın bir üyesini kaybetmekten daha fazla strese neden olur. Bir anlamda, bir şey ölüyor: Birlikte yaşadığınız ilişkinin bağı ve geleceği. Bu nedenle, yas döneminden geçmek ve sonunda her şeyin sona erdiğini kabul etmek iyi bir fikirdir.
İlişki mükemmel olmasa da ayrıldıktan sonra sert kısımları unutmaya, ilişkinin en iyi kısımlarını romantikleştirmeye ve eskileri idealize etmeye meyilliyiz. Geçmişi yüceltmek yerine, ilişkinin başarısız olmasına neden olan tüm öğelerin bir listesini çıkarmayı deneyin. Eski sevgilinin tavrını ve kusurlarını düşün. Belki de doğru zaman değildi. Belki farklı hedeflere doğru ilerliyordun. Bu listeyi görünür kılın, böylece onu her ne zaman aramaya ihtiyaç duyuyorsanız, denemeye bile değmediği nedenleri hatırlarsınız.
Araştırmalar genellikle eski sevgilinizi unutmaya çalışırken en zor adımın, sözlerinizi onaylayan, sizi destekleyen kişinin artık olmaması gerçeği olduğunu gösteriyor. Zihniyetinizi değiştirmeyi deneyin ve beyninizin bağlanma şeklinizi değiştirebileceğini anlayın. Onları size yakın bir arkadaş, dost da söyleyebilir. Hatta sizi kayıtsız şartsız seven ebeveyniniz de. Gerçekte kim olduğunu hatırlamana yardımcı olabilirler. Onlarla daha fazla zaman geçirin ve beyninizi yakınlığın mutlaka eski sevgilinizden gelmesi gerekmediğini anlamak için eğitin.
“Ama yine de arkadaş olabiliriz” diyebilir. Hayır, arkadaş olamazsınız ve bunu biliyorsunuzdur. Kalp hala ağrıyorken bir arkadaşlığı hızlandırmak sadece daha fazla acı, sıkıntı ve muhtemelen daha kötü bir ayrılık deneyimine yol açacaktır. Arkadaşlık, artık birbiriniz için romantik bir duyguya sahip olmadığınızda olabilir.
Eski romantik ortağınız artık müttefikiniz değil. Onlarla hiçbir şekilde iletişim kurmamaya çaba gösterin. Telefon görüşmesi yok, e-posta yok, mesaj yok. Sosyal medya yayınlarınızda da görünmediğinden emin olun. Bunu başarmak için güçlü ve iddialı olmanız gerekecek, çünkü sizinle iletişim kurmak isteyebilir. Ona mesaj atmak veya telefon konuşmalarına cevap vermek yerine, bir arkadaşınızın size yardımcı olmasını isteyin.
Bir ilişki boyunca, partnerinizin arkadaşları ve ailesiyle vakit geçirmek oldukça doğal ancak unutmak istediğiniz birinin ailesiyle ve arkadaşlarıyla görüşmek size iyi gelmeyecektir.
Duygusal karmaşayı temizleyin ve size hatırlatan her şeyi temizleyin. Romantik e-postaları, metinleri, sesli notları ve hatta cep telefonunuzdaki fotoğrafları silin. İlişkinizi hatırlamanızı sağlayan bir şeye her baktığınızda, bunun bir hata olup olmadığına dair şüphe duygusuna kapılmamalısınız.
Her gün onu düşünmek yerine aylardır denemek istediğiniz yeni hobiyle ilgilenin. Dans edin, bir kitap kulübüne kaydolun ya da yeni tarifler deneyin. Belki de yeni tutkunuz olarak benimseyebileceğiniz gizli bir yeteneğiniz olduğunu keşfedeceksiniz.
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