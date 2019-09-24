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Yakaladığı yılanın başın ezen itfaiye grevlisi hakkında inceleme başlatıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2019 18:41 | Son Güncelleme

Antalya’da bir itfaiye eri yılanı etkisiz hale getirmek için demir çubukla başına defalarca vurup telef etti.

Yakaladığı yılanın başın ezen itfaiye grevlisi hakkında inceleme başlatıldı

Antalya’da bir itfaiye eri yılanı etkisiz hale getirmek için demir çubukla başına defalarca vurup telef etti. O anlarda bir vatandaş ise "kürekle vur" diyerek itfaiye görevlisine adeta yol gösterdi.

Antalya’nın Kepez ilçesinde vatandaşın ihbarı üzerine eve giren yılanı yakalayan itfaiye eri, yılanın başına demir çubukla defalarca vurdu. Hayvanın telef edilmesinin görüntüsü sosyal medyada yayılınca olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa, olayla ilgili inceleme başlatıldığını belirtti. Kısa, "Bu tür vakalara müdahale prosedürümüz vardır. Özel aparatlarıyla yılanı yakalayıp, hayvanat bahçesi yetkililerine bilgi vermeleri ve teslim etmeleri gerekiyordu. Eğer hayvanat bahçesi bu hayvanı teslim almazsa doğaya salınması gerekirdi. Bu müdahale şekli yanlış. Personele sorduğumda vatandaşlar, kendisine ’Öldürün, tekrar evimize girecek’ demiş. Bu sözlerin etkisinde kalan personel böyle bir şey yapmış" ifadelerinde bulundu.

Yakaladığı yılanın başın ezen itfaiye grevlisi hakkında inceleme başlatıldı

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