Yakalanacaklarını anlayınca uyuşturucuyu toprağa karıştırmışlar

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İncesu ilçesinde ve kent merkezinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, H.M., S.A.Ö., M.Ö., B.S., T.Y., İ.B. ve S.E. gözaltına alındı. Ayrıca, ekipler tarafından yapılan aramada ise 8 kilo metamfetamin, 4 parça halinde 15 gram bonzai maddesi, 1 adet çalışır vaziyette hassas terazi, 3 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 14 fişek ile 2 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Operasyonda yakalanacaklarını anlayan şüphelilerin, uyuşturucu maddeyi toprağa karıştırdığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 kişi, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

(İHA)

