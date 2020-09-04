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Yakalanan DEAŞ üyeleri adliyeye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 11:17 | Son Güncelleme

Radikal terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonlarda yakalanan şüpheliler bu sabah adliyeye sevk edildi.Alınan bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgütün sözde Türkiye emiri Mahmut Özden’in yakalanmasının ardından İstanbul merkezli 8 ilde yapılan operasyonlarda 11 DEAŞ üyesi daha yakalanmıştı.

Radikal terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonlarda yakalanan şüpheliler bu sabah adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgütün sözde Türkiye emiri Mahmut Özden’in yakalanmasının ardından İstanbul merkezli 8 ilde yapılan operasyonlarda 11 DEAŞ üyesi daha yakalanmıştı. DEAŞ’ın Türkiye hücre emiri Mahmud Özden’in oğlu Hamza Özden’in de aralarında olduğu 11 şüphelinin Terörle Mücadele Şubesindeki işlemleri bugün sona erdi.
DEAŞ’a mensup 11 hücre üyesi, sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında emniyetten adliyeye sevk edildi.

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