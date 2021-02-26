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Yakalanan DHKP/C ve MLKP üyeleri adliyeye sevk edildi

26.02.2021 15:12 | Son Güncelleme:
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Önceki gün İstanbul, Diyarbakır ve Kahramanmaraş’ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan terör örgütleri DHKP/C ve MLKP üyeleri adliyeye sevk edildi.Alınan bilgilere göre İstanbul Terörle Mücadele Şube, DHKP/C ile MLKP gibi terör örgütlerinin sözde mahalli alan yapılanmalarında faaliyet yürüttükleri ve örgütlerce düzenlenen korsan gösterilere katılarak propaganda yaptıkları iddiasıyla aranan 7 şüpheliden 5’i İstanbul, Kahramanmaraş ve Diyarbakır’da yapılan operasyonlarda yakalanmıştı.

Önceki gün İstanbul, Diyarbakır ve Kahramanmaraş’ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan terör örgütleri DHKP/C ve MLKP üyeleri adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgilere göre İstanbul Terörle Mücadele Şube, DHKP/C ile MLKP gibi terör örgütlerinin sözde mahalli alan yapılanmalarında faaliyet yürüttükleri ve örgütlerce düzenlenen korsan gösterilere katılarak propaganda yaptıkları iddiasıyla aranan 7 şüpheliden 5’i İstanbul, Kahramanmaraş ve Diyarbakır’da yapılan operasyonlarda yakalanmıştı. 24 Şubat’ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan E.D., O.V., V.Ç.A., A.A.Ö. ve M.A.G.adlı 5 şüphelinin polisteki ifade işlemleri bugün tamamlandı. Sabah saatlerinde hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

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