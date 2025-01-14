'Yakın arkadaşımızın sevgilisi eniştemiz değildir' paylaşımı gündem oldu! Sosyal medyada yorum yağdı "Çok haklısın"

Sosyal medyada 'gayeozdemirz' kullanıcı adı ile içerik üreten bir fenomen, 'Yakın arkadaşımızın sevgilisi eniştemiz değildir' diyerek bir video paylaştı. Kısa sürede gündem olan ve yüz binlerce izlenme alan paylaşımı sosyal medya kullanıcıları yorum yağmuruna tuttu.

SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Gaye Özdemir paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Arkadaşlar bu konuda bir anlaşalım. En yakın arkadaşımızın sevgilisi eniştemiz falan değildir. Takipleşilmez, o bizi takip etmez. Temas kurulmaz ve baş başa sohbet edilmez. Dağdan geldiysem dağdan geldin deyin ama o arkadaşımızın sevgilisidir ve arkadaşımızı mutlu ettiği kadar hayatımızda vardır. Ayrıldıkları an bizim için biter. Arkadaşımıza kötü davrandığı an biz de onu sevmiyoruzdur. Nokta."

YORUM YAĞDI

Genç fenomene kimi kullanıcılar katılırken kimileri aksini söyledi.

Sosyal medyada viral olan videoya kullanıcılardan gelen yorumlardan bazıları ise şu şekilde: