KADIN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam
  4. 'Yakın arkadaşımızın sevgilisi eniştemiz değildir' paylaşımı gündem oldu! Sosyal medyada yorum yağdı "Çok haklısın"

'Yakın arkadaşımızın sevgilisi eniştemiz değildir' paylaşımı gündem oldu! Sosyal medyada yorum yağdı "Çok haklısın"

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
14.01.2025 10:03
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada içerik üreten Gaye Özdemir'in 'En yakın arkadaşımızın sevgilisi eniştemiz falan değildir' paylaşımı gündem oldu. Videosu hem TikTok hem de Instagram'da dikkat çeken Özdemir'e kullanıcılardan yorum yağdı.

'Yakın arkadaşımızın sevgilisi eniştemiz değildir' paylaşımı gündem oldu! Sosyal medyada yorum yağdı "Çok haklısın"

Sosyal medyada 'gayeozdemirz' kullanıcı adı ile içerik üreten bir fenomen, 'Yakın arkadaşımızın sevgilisi eniştemiz değildir' diyerek bir video paylaştı. Kısa sürede gündem olan ve yüz binlerce izlenme alan paylaşımı sosyal medya kullanıcıları yorum yağmuruna tuttu.

SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Gaye Özdemir paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Arkadaşlar bu konuda bir anlaşalım. En yakın arkadaşımızın sevgilisi eniştemiz falan değildir. Takipleşilmez, o bizi takip etmez. Temas kurulmaz ve baş başa sohbet edilmez. Dağdan geldiysem dağdan geldin deyin ama o arkadaşımızın sevgilisidir ve arkadaşımızı mutlu ettiği kadar hayatımızda vardır. Ayrıldıkları an bizim için biter. Arkadaşımıza kötü davrandığı an biz de onu sevmiyoruzdur. Nokta."

YORUM YAĞDI

Ekran görüntüsü 2025-01-14 095103

Genç fenomene kimi kullanıcılar katılırken kimileri aksini söyledi.

Sosyal medyada viral olan videoya kullanıcılardan gelen yorumlardan bazıları ise şu şekilde:

  • "Çok doğru"
  • "Haklısın. Doğru"
  • "Çok haklısın"
  • "Gel de linçleme"

  • "Kendi bile inanmamış"

Anahtar Kelimeler:
tiktok Instagram sevgili video
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

"Hafif, ince ama sıcacık tutuyor!" Mont alacaklar bakmadan geçmeyin

"Hafif, ince ama sıcacık tutuyor!" Mont alacaklar bakmadan geçmeyin

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.