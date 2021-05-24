HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yakında evlenecekti! Erzurum'da genç kızın sır ölümü

Yakında evlenecekti! Erzurum'da genç kızın sır ölümü

24.05.2021 00:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum’da 23 yaşındaki M.Ç. evinde ölü bulundu. Nişanlı olan genç kadının yakın tarihte evleneceği öğrenildi.

Yakında evlenecekti! Erzurum'da genç kızın sır ölümü

Edinilen bilgilere olay 22.00 sıralarında Merkez Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi 1. Etap TOKİ konutlarında meydana geldi.

BANYODA ÖLÜ BULUNDU

M.Ç. (23) isimli genç kız ailesinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Polis ekipleri tarafından evinin banyosunda ölü bulundu. Boynunda eşarp bağlı olarak kalorifer peteğinin yanında dizleri üzerinde oturur vaziyette bulunan genç kızda her hangi bir yara izine rastlanmazken kesin ölüm sebebi yapılan otopsinin ardından netlik kazanacak.

Ailesine sinirlenen genç bıçak ve testereyle kendini eve kilitledi: Babam da olsa affetmemAilesine sinirlenen genç bıçak ve testereyle kendini eve kilitledi: Babam da olsa affetmem

YAKINLARI FENALIK GEÇİRDİ

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından genç kız otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Cenazesinin araca bindirilmesi sırasında ise genç kızın yakınları fenalık geçirdi.

Öte yandan genç kızın nişanlı olduğu yakın tarihte de evleneceği öğrenildi. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Uyandığımızda neden esneriz? Uyandığımızda neden esneriz?
Kadın öğretmen komşuları tarafından darp edildiKadın öğretmen komşuları tarafından darp edildi
Güldüren anlar! "Daha önce hiç görmedim"Güldüren anlar! "Daha önce hiç görmedim"
Anahtar Kelimeler:
Erzurum

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım'dan Sedat Peker'in iddialarına cevap

Binali Yıldırım'dan Sedat Peker'in iddialarına cevap

Hacamat yaptırırken anüsüne bardak kaçtı

Hacamat yaptırırken anüsüne bardak kaçtı

Beklenen oldu! İşte yeni takımı

Beklenen oldu! İşte yeni takımı

İlçeye yoğun ilgi! Konut ve arsa fiyatları 2,5 kat arttı

İlçeye yoğun ilgi! Konut ve arsa fiyatları 2,5 kat arttı

Son Dakika: 23 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 23 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Sedat Peker'in kardeşi Muğla'da gözaltına alındı

Sedat Peker'in kardeşi Muğla'da gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Erdoğan, "Çağ atlayacak" diyerek duyurdu

Erdoğan, "Çağ atlayacak" diyerek duyurdu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Polonya, Türkiye'den SİHA alacak! "Bu, gerçek bir silah"

Polonya, Türkiye'den SİHA alacak! "Bu, gerçek bir silah"

10 yıldır nasıl saklandığı ortaya çıktı!

10 yıldır nasıl saklandığı ortaya çıktı!

Haziranda açılma nasıl olacak? Bilim Kurulu üyesi duyurdu

Haziranda açılma nasıl olacak? Bilim Kurulu üyesi duyurdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.