HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yakınları gözyaşlarına boğuldu! İnşaat boyacısı evinde ölü bulundu

Yakınları gözyaşlarına boğuldu! İnşaat boyacısı evinde ölü bulundu

10.11.2023 10:58 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Manavgat ilçesinde arkadaşıyla birlikte yaşayan 40 yaşındaki inşaat boyacısı, dayısı tarafından evde ölü bulundu.

Yakınları gözyaşlarına boğuldu! İnşaat boyacısı evinde ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbar üzerine Şelale Mahallesi’ndeki bir adrese giden 112 sağlık ekibi, zemin kattaki bekar evinde yaşayan Ferhat Yengin’in (40) hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine olay yerine Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Uzun yıllardır Manavgat’ta yaşadığı ve inşaatlarda boyacılık yaparak geçimini sağladığı öğrenilen Yengin’in yakınları ve beraber çalıştığı arkadaşları gözyaşı döktü.

47126a30-d1f6-4806-87fc-2f27161ea26d

Telefonlarına cevap alamayan dayısının evin kapı camını kırarak içeri girmesi sonucunda cansız bedeni bulunan Ferhat Yengin’in cenazesi, Olay Yeri İnceleme ekibi, cumhuriyet savcısı ve adli tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. (İHA)

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Liseli kızı takip edip taciz etti, savunması 'pes' dedirtti!Liseli kızı takip edip taciz etti, savunması 'pes' dedirtti!
'CHP çelengi unuttu' tartışması! Mynet'e özel açıklama'CHP çelengi unuttu' tartışması! Mynet'e özel açıklama
'Uzay Komutanlığı' kurulacak'Uzay Komutanlığı' kurulacak
Anahtar Kelimeler:
antalya ölüm
En Çok Okunan Haberler
Kız çocuklarıyla ilgili tepki çeken açıklama 'Amacı çok net! Bir sıkıntı...'

Kız çocuklarıyla ilgili tepki çeken açıklama 'Amacı çok net! Bir sıkıntı...'

Erdoğan'dan ilk yorum! Asgari ücrette son durum da soruldu

Erdoğan'dan ilk yorum! Asgari ücrette son durum da soruldu

Ludogorets yenilgisi sonrası İsmail Kartal'a sert sözler: Gerçekleri gör artık!

Ludogorets yenilgisi sonrası İsmail Kartal'a sert sözler: Gerçekleri gör artık!

Sıla Doğu cezaevinde kavga etti! Gardiyan zor ayırdı

Sıla Doğu cezaevinde kavga etti! Gardiyan zor ayırdı

Engin Polat'ın deşifre olan telefon görüşmesinde 'mafya' detayı!

Engin Polat'ın deşifre olan telefon görüşmesinde 'mafya' detayı!

Serveti dudak uçuklatan bir fenomen daha! 96 şube, 21 daire, 12 araba...

Serveti dudak uçuklatan bir fenomen daha! 96 şube, 21 daire, 12 araba...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Su şişesini ve leğenini yanına alıp apartmanın önünde banyo yaptı

Su şişesini ve leğenini yanına alıp apartmanın önünde banyo yaptı

Bir kez alın bir ömür kullanın! Ömür boyu garantili Stanley termoslarla tanışın

Bir kez alın bir ömür kullanın! Ömür boyu garantili Stanley termoslarla tanışın

Güvenlik görevlileri bile şaşırdı! 6 ay AVM'de yaşadı

Güvenlik görevlileri bile şaşırdı! 6 ay AVM'de yaşadı

Yarım fıçı boyayı yoğurt sanarak yedi! Yoğurt uzmanı deniliyordu

Yarım fıçı boyayı yoğurt sanarak yedi! Yoğurt uzmanı deniliyordu

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.