Yakınlarının cesedini çıkarıp sigara içiriyorlar

Fotomuhabir Hariandi Hafid tarafından çekilen fotoğraflar, Koraja Kabilesi’nin ‘Manene’ adlı ritüelini gözler önüne seriyor. Ölümden sonra bedenin hızlıca gömüldüğü batı kültürlerinin aksine, kabile genellikle yakınlarının ölülerini haftalarca aile evinde tutuyor. Bu süre zarfında ölü ile konuşuluyor ve günde birkaç kez ölüye yemek sunuluyor.

Mezarından çıkarılıp ritüel için temizlenerek bandana ile süslenmiş bir ölü.

Ölü bedenler bir battaniyeye sarılı olarak ‘Tongkonan’ adı verilen geleneksel Torajan evlerinin ortasına getiriliyor. Bu evlerde kendine özgü, suyun akıp gitmesini sağlayan teneke şeklinde çatılar bulunuyor.

Endonezya’da 1 milyon Torajan Kabilesi’ne mensup insan yaşıyor. Çoğunluğu ise Güney Sulawesi’de bulunuyor. Öldükten sonra ruhun evde kalmasını sağlamak için yakınların ölülerini giydiriyor, süslüyor onlara su, yiyecek ve sigara veriyorlar.

Derin bir yas döneminde sonra oldukça pahalıya mal olan ve günlerce süren bir cenaze töreni düzenleniyor.

Ölü ile birlikte aile fotoğrafı çektirmek, ‘Mannena’ ritüelinin bir parçası.



Endonezya köylüleri, ritüelin parçası olarak her üç ya da dört yılda bir ölülerini mezardan çıkarıyor.



Cansız bedenler, aile fotoğrafları için ayakta tutuluyor.



Toraja inancına göre ölüm, ruhun evrendeki yolculuğunda yalnızca bir durak. Torajan kadını olan Yohana Palangda, 2016’da National Geographic’e yaptığı açıklamada bu ritüelin yas sürecine yardımcı olduğunu söyleyerek “Annem aniden ölmüştü. Onun gitmesine henüz hazır değildik. Bedeninin hızlıca yakılmasını kabul edemezdim” demişti.

Bir aile üyesi, ölü akrabasıyla poz veriyor.



Toraja inancına göre, ölüm ruhun evrendeki yolculuğunda yalnızca bir durak.



Kabile üyeleri, bu ritüelin kendilerine iyi şans getireceğine inanıyor.



Ritüel, hasat zamanı olan Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları içinde, her üç veya dört yılda bir gerçekleşiyor. Tören sırasında yaşlılar, eski Toraja dilinde dualar okuyor.