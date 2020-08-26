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Yakınlarının cesedini çıkarıp sigara içiriyorlar

İLGİNÇ HABERLER  | 26.08.2020 10:52 | Son Güncelleme

Endonezyalı bir kabileye mensup aile, sevdikleri kişinin cesedini mezardan çıkarıp giydirdikten sonra ağzına bir sigara tutuşturuyor ve ardından aile fotoğrafı çektiriyor.

Yakınlarının cesedini çıkarıp sigara içiriyorlar

Endonezya’da Güney Sulawesi’de yaşayan Toraja Kabilesi’ne ait görüntülerde, köylüler iyi şans getirmesi için ölü yakınlarını süslüyor.

Aile üyeleri sevdikleri kişilerin ölüsüyle fotoğraf çektiriyor.
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Yakın akrabaların ölüleriyle birlikte aile fotoğrafı çektirmesi, ritüelin bir parçası.
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Endonezya’da 1 milyon Torajan Kabilesi’ne mensup insan yaşıyor. Çoğunluğu ise Güney Sulawesi’de bulunuyor. Öldükten sonra ruhun evde kalmasını sağlamak için yakınların ölülerini giydiriyor, süslüyor onlara su, yiyecek ve sigara veriyorlar.

Ölü bedenler bir battaniyeye sarılı olarak ‘Tongkonan’ adı verilen geleneksel Torajan evlerinin ortasına getiriliyor. Bu evlerde kendine özgü, suyun akıp gitmesini sağlayan teneke şeklinde çatılar bulunuyor.

Mezarından çıkarılıp ritüel için temizlenerek bandana ile süslenmiş bir ölü.
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Kabile, genellikle ölülerinin bedenleriyle haftalarca aynı evde yaşıyor.
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Fotomuhabir Hariandi Hafid tarafından çekilen fotoğraflar, Koraja Kabilesi’nin ‘Manene’ adlı ritüelini gözler önüne seriyor.
Ölümden sonra bedenin hızlıca gömüldüğü batı kültürlerinin aksine, kabile genellikle yakınlarının ölülerini haftalarca aile evinde tutuyor. Bu süre zarfında ölü ile konuşuluyor ve günde birkaç kez ölüye yemek sunuluyor.

Derin bir yas döneminde sonra oldukça pahalıya mal olan ve günlerce süren bir cenaze töreni düzenleniyor.

Ölü ile birlikte aile fotoğrafı çektirmek, ‘Mannena’ ritüelinin bir parçası.
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Endonezya köylüleri, ritüelin parçası olarak her üç ya da dört yılda bir ölülerini mezardan çıkarıyor.
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Cansız bedenler, aile fotoğrafları için ayakta tutuluyor.
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Toraja inancına göre ölüm, ruhun evrendeki yolculuğunda yalnızca bir durak. Torajan kadını olan Yohana Palangda, 2016’da National Geographic’e yaptığı açıklamada bu ritüelin yas sürecine yardımcı olduğunu söyleyerek “Annem aniden ölmüştü. Onun gitmesine henüz hazır değildik. Bedeninin hızlıca yakılmasını kabul edemezdim” demişti.

Bir aile üyesi, ölü akrabasıyla poz veriyor.
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Toraja inancına göre, ölüm ruhun evrendeki yolculuğunda yalnızca bir durak.
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Kabile üyeleri, bu ritüelin kendilerine iyi şans getireceğine inanıyor.
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Ritüel, hasat zamanı olan Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları içinde, her üç veya dört yılda bir gerçekleşiyor. Tören sırasında yaşlılar, eski Toraja dilinde dualar okuyor.

Ritüel, her üç veya dört yılda bir hasat zamanı gerçekleştiriliyor.
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Cesetler battaniyeye sarılı olarak evlerin ortasına getiriliyor.
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Endonezya’da 1 milyon Torajan yaşıyor. Bunların büyük çoğunlu ise Güney Sulawesi bölgesinde.
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Aile üyesi, yakının ölüsü üzerindeki tozları alıyor.
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Ölü bedenler güneşte kurumaya bırakılıyor.
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