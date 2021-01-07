Bu etiket sistemi aslında doğru lastik seçiminde bizim en büyük yardımcımız oluyor. Lastik hakkında ses ve yakıt tüketim oranı, bu etiket üzerine bakılarak anlaşılabilir. Buna göre daha sessiz ve az yakan bir lastik te satın alabilirsiniz, daha yumuşak ve iyi yol tutan bir lastikte alabilirsiniz. Burada önemli olan yakıt tüketimi EU lastik etiketi değerlerine göre ne kadar fark ediyor? Bunu etikete bakarark nasıl anlayabiliriz? Şimdi bunları sizler için inceleyelim.
Bu seviye lastiğin etiket sisteminde yer almaktadır. Etiket fotoğrafının üzerindeki 1 numaralı alan size bunu gösterir.
• Lastiğin yakıt tüketimini arttırıp azaltma oranını size gösterir.
• A ve G harfleri ile sınıflandırılır.
• A harfi en ekonomik lastiği G harfi ise en ekonomik olmayan lastiği bize anlatır.
• A sınıfına ne kadar yakınsanız lastiğiniz o kadar ekonomik olacaktır.
• Etikette yer alan D sınıfı lastik sadece kamyonlarda bulunur.
• Her sınıf arasında yaklaşık %1-%1.5 arasında tüketim farklılığı bulunur.
Lastiğin etiketinde yer alan bilgilerden biride fren mesafesidir. Etiket fotoğrafının üzerindeki 2 numaralı alan size bunu gösterir.
• Buradaki mesafe Yağışlı havada 80km/s hız ile yapılan fren sonucunda durma mesafesini gösterir.
• Yine bu mesafe A ve G harfleri arasında değer alır. A harfi en kısa fren mesafesini G harfi ise en uzun fren mesafesini anlatır.
• A sınıfı lastikler yağışlı havalarda en iyi durma mesafesini size sunar
• D ve G sınıfları fren mesafesi aşamasında kullanılmamaktadır.
• Her bir harfe sahip lastikler arasında 3 km-6 km arasında fren mesafesi farkı bulunmaktadır.
Lastiğin etiketinde yer alan bilgilerden biride gürültü seviyesidir. Etiket fotoğrafının üzerindeki 3 numaralı alan size bunu gösterir.
• Lastiğin hareket halinde dışarıya çıkardığı ses miktarı, 3 farklı seviye olarak belirtilir.
• Ses dalgası olarak çizilen şekilde tek siyah dalga daha düşük lastik ses seviyesini anlatır.
• Çizilen 2 siyah dalga orta ses seviyesine sahip lastiği anlatır.
• 3 siyah dalga ise ses seviyesinin en çok olduğu lastiği ifade eder.
• Tek dalgaya sahip bir lastiğiniz varsa, en sessiz lastikleri kullanıyorsunuz demektir.
• 80db seviyesinin üstünde lastiklere sahipseniz, uzun kullanımda kalıcı sağlık sorunları yaşayabilirsiniz.
Bir örnek üzerinden gitmek size bu konuda lastikleri daha iyi tanıtmamızı sağlayacaktır. VW Golf’de yer alan 225 / 45 R17 ölçüsünde bir lastiği alalım. Yukarıdaki fotoğrafta bu lastiği 1 numara ile belirtelim. Yine aynı ölçülerdeki bir diğer lastiği de 2 numara olarak belirtelim. Lastik karşılaştırması yaptığımızda 1 numaralı lastik 2 numaralı lastiğe göre etiket üzerinde daha az yakıt tükettiği gösterilmekte. Yağışlı havalarda ise yine 1 numaralı lastiğin daha iyi olduğu açık bir şekilde görülüyor. Yine 1 numaralı lastik lastik ses seviyesinde de iyi durumda olduğunu bize gösteriyor. Ancak her koşulda iyi olan lastiğin kuru yol performansının iyi olduğu söylenemez. 2 numaralı lastiği kullanan bir kişi 1 numaralı lastiğe geçiş yaparsa ne gibi avantajlar sağlar?
• 60 bin kilometre sonunda 190 litre daha az yakıt harcamış olur
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Daha önceden tüketim değerleri daha yüksek olan 2 numaralı lastiği kullanan bir sürücü 1 numaralı lastiğe geçiş yaptığı zaman lastiğin yaklaşık ömrü olan 60.000km kullanım sonunda 190 litre daha az benzin tüketebiliyor. Benzinin fiyatını 7 TL olarak düşündüğümüz bu günlerde 1330 TL tasarruf edilecek. Akabinde araç 60.000 km boyunca 445 kg daha az karbondioksit salacak. Lastiğin çevreci olduğu da buradan anlaşılıyor.
• F tüketim seviyesi yerine A tüketim seviyesi lastik seçilerek.
• Daha kaliteli lastikler tercih edilerek.
• Yuvarlanma direnci daha az lastikler tercih ederek.
Bu gibi durumlara dikkat edilerek ve lastiğinizi yıl içerisinde çok fazla yıpratmayarak bu kilometrelerde lastiklerinizi bedavaya getirmeniz mümkün kılınacaktır. Tabi bir de lastik ilk satın alma maliyetini düşürmekte işlerinizi kolaylaştıracaktır.