Bu etiket sistemi aslında doğru lastik seçiminde bizim en büyük yardımcımız oluyor. Lastik hakkında ses ve yakıt tüketim oranı, bu etiket üzerine bakılarak anlaşılabilir. Buna göre daha sessiz ve az yakan bir lastik te satın alabilirsiniz, daha yumuşak ve iyi yol tutan bir lastikte alabilirsiniz. Burada önemli olan yakıt tüketimi EU lastik etiketi değerlerine göre ne kadar fark ediyor? Bunu etikete bakarark nasıl anlayabiliriz? Şimdi bunları sizler için inceleyelim. YUVARLANMA DİRENCİ NEDİR? Bu seviye lastiğin etiket sisteminde yer almaktadır. Etiket fotoğrafının üzerindeki 1 numaralı alan size bunu gösterir. • Lastiğin yakıt tüketimini arttırıp azaltma oranını size gösterir.

• A ve G harfleri ile sınıflandırılır.

• A harfi en ekonomik lastiği G harfi ise en ekonomik olmayan lastiği bize anlatır.

• A sınıfına ne kadar yakınsanız lastiğiniz o kadar ekonomik olacaktır.

• Etikette yer alan D sınıfı lastik sadece kamyonlarda bulunur.

• Her sınıf arasında yaklaşık %1-%1.5 arasında tüketim farklılığı bulunur.

YAĞIŞLI HAVADA FREN MESAFESİ Lastiğin etiketinde yer alan bilgilerden biride fren mesafesidir. Etiket fotoğrafının üzerindeki 2 numaralı alan size bunu gösterir.

• Buradaki mesafe Yağışlı havada 80km/s hız ile yapılan fren sonucunda durma mesafesini gösterir.

• Yine bu mesafe A ve G harfleri arasında değer alır. A harfi en kısa fren mesafesini G harfi ise en uzun fren mesafesini anlatır.

• A sınıfı lastikler yağışlı havalarda en iyi durma mesafesini size sunar

• D ve G sınıfları fren mesafesi aşamasında kullanılmamaktadır.

• Her bir harfe sahip lastikler arasında 3 km-6 km arasında fren mesafesi farkı bulunmaktadır. GÜRÜLTÜ SEVİYESİ Lastiğin etiketinde yer alan bilgilerden biride gürültü seviyesidir. Etiket fotoğrafının üzerindeki 3 numaralı alan size bunu gösterir. • Lastiğin hareket halinde dışarıya çıkardığı ses miktarı, 3 farklı seviye olarak belirtilir.

• Ses dalgası olarak çizilen şekilde tek siyah dalga daha düşük lastik ses seviyesini anlatır.

• Çizilen 2 siyah dalga orta ses seviyesine sahip lastiği anlatır.

• 3 siyah dalga ise ses seviyesinin en çok olduğu lastiği ifade eder.

• Tek dalgaya sahip bir lastiğiniz varsa, en sessiz lastikleri kullanıyorsunuz demektir.

• 80db seviyesinin üstünde lastiklere sahipseniz, uzun kullanımda kalıcı sağlık sorunları yaşayabilirsiniz.