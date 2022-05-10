Yaklaşan sıcak yaz aylarında terlemenizi önleyecek doğal ürün önerileri

Özellikle yaz aylarında ısınan havayla terleme miktarı artış gösterir. Terleme sağlık açısından gerekli olsa da beraberinde getirdiği ter kokusu kişinin sosyal yaşamını olumsuz etkiler. Tabii sırf ter kokusu nedeniyle terlemeyi tamamen ortadan kaldırmak oldukça yanlış bir seçim olur çünkü ter atmak insan sağlığı için son derece önemli. Bu nedenle kötü kokuya neden olan bakterileri engellemek gerekir. Eğer siz de sıcak yaz aylarında misler gibi kokmaya devam etmek istiyor ve bunun için doğal ürünleri tercih ediyorsanız doğru adrestesiniz! İçeriği ve etkisiyle gönlünüzü fethedecek doğal ürünler için yazımızı incelemeye ne dersiniz?

1. Doğallığı evinize getirin: Siveno Doğal Roll-On

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Ter kokusunu önleyen birçok ürün koltuk altında bulunan gözenekleri tıkar. Bu da terlemeyi engeller ancak Siveno Doğal Roll-On'da doğal mineral tuz olan potasyum alum yer alır. Bu sayede gözenekleri tıkamaz ve doğal bir süreç olan terlemeye engel olmaz. Sadece bakterileri etkisiz hâle getirerek kötü kokuyu engeller. İçeriğinde bulunan bitkisel gliserin cildin nem tutma kapasitesini arttırır. Zeytinyağından elde edilen ve güçlü bir antioksidan olan skualen ise hassas cildinizi yıpranmalara karşı korur. Yapışkan hisse neden olmayan ürün, kıyafetlerde de leke bırakmaz.

2. Yeniliğe hazır mısınız?: ANDA Doğal Krem Deodorant

Vücudunuzun doğal işleyişini bozmadan ter kokusunu önleyen ürün arayışındaysanız krem formuyla rahat kullanacağınız bir ürünle karşınızdayız, ANDA Doğal Krem Deodorant. Gözenekleri tıkamayan deodorantın formülünde nişasta, palmarosa, shea butter ve ıtır uçucu yağı gibi doğal, organik bileşenler yer alır. Bu sayede ter kokusunu önlerken aynı zamanda cildinizin daha pürüzsüz olmasına yardım eder. Ayrıca renk açıcı özelliği sayesinde meydana gelebilecek kararmaları da engeller. SLES, SLS, paraben, sülfat, sentetik koku ve boya gibi zararlı kimyasallar içermez. Doğa dostu ürün, hayvanlar üzerinde deney yapmadan üretilir.

3. Ağır metallere "Elveda!" deyin: Sebamed Fresh Alüminyum İçermeyen Deodorant Roll-On

Ağır metallere uzun süre maruz kalmak vücutta birikmelerine neden olur. Bu durum da çeşitli sağlık sorunlarını beraberinde getirir. Sebamed Fresh Deodorant Roll-On'un formülünde ağır alüminyum metali yer almaz. Ayrıca alkol ve jelatin de bulunmaz. pH 5.5 değeri sayesinde cildin doğal koruyucu tabakasına zarar vermez. Klinik olarak test edilen deodorantta cilt ile uyumlu parfüm kullanılır. Hayvanlar üzerinde test edilmeyen ürün hem kadın hem erkekler tarafından rahatlıkla tercih edilebilir. Temiz cilde uygulanan deodorant gün boyu sizi kötü ter kokusundan korur.

4. Vegan kullanıma uygun: Emotion Ocean Fresh Kadın Deodorant

"Yaşadığım dünyaya saygı duyuyorum ve hem sağlıklı hem vegan ürünleri tercih ediyorum." diyorsanız Emotion Ocean Fresh Kadın Deodorant tam size göre! Zengin içeriği ve taze kokusuyla tam 48 saat boyunca sizi ter kokusuna karşı korur. Paraben, silikon ve alüminyum içermeyen ürün pudrasız olduğu için leke de bırakmaz. Cildin doğal terleme dengesini bozmaz. Nazik formülü hassas cildinize zarar vermez. 5 farklı kokusu olduğu için teninize en çok yakışacak deodorantı kolayca bulabilirsiniz. Ürünü kullanmadan önce iyice çalkalamanız ve 15 cm uzaktan temiz koltuk altınıza sıkmanız gerektiğini hatırlatalım.

5. Her an sizinle: Weleda Weleda Erkeklere Özel Doğal Roll-On Deodorant

Tam 24 saat boyunca sizi koruyacak ve yarı yolda bırakmayacak, doğal içerikli ürüne ne dersiniz? Weleda Weleda Erkeklere Özel Doğal Roll-On Deodorant; litsea cubeba, biberiye ve vetiver doğal uçucu yağlarını içerir. Bu yağların dengeli karışımı sayesinde gözenekleri tıkamaz, ter kokusuna karşı doğal koruma oluşturarak canlandırıcı ve ferahlatıcı koku sağlar. Hızla emildiği için yapışkan hisse neden olmaz. Alüminyum içermeyen doğal ve nazik formülü cildinize iyi bakar. Gün boyu sizi ter kokusundan koruyacak ürün, hoş parfümüyle tazelenmiş hissetmenizi sağlar.

6. İpeksi bir cilt için: İO Organik Sertifikalı Roll-On

%100 geri dönüştürülebilen ham maddeler kullanılarak üretilen İO Organik Sertifikalı Roll-On, zengin mineralleri ve besleyici bitkisel içeriğiyle ter kokusuna karşı savaşır. Alüminyum içermeyen ürün 24 saat boyunca ferah ve taze hissetmenizi sağlar. Genetiği bozulmuş herhangi bir madde kullanılmayan deodorantın formülünde petrol bazlı ham maddeler, paraben, silikon, hormon, asit gibi güçlü kimyasal etkiye sahip içerikler yer almaz. Çevre ve insan dostu deodorantın üretim aşamasında hayvanlar üzerinde deney yapılmaz. Kadın ve erkeklerin kullanımına uygun, kokusuz deodorantla gün boyu kuru ve ferah hissetmeye ne dersiniz?

7. Saf ve doğal: RAQUN Krem Deodorant

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Terlemeyi önlemek yerine antibakteriyel yapısıyla kötü kokuya neden olan bakterileri engelleyen RAQUN Krem Deodorant, doğal içeriğiyle gönlünüzü fethedecek! Kısa sürede emildiği için kalıntı bırakmayan ve yapışkan hisse neden olmayan deodorant; alüminyum, sentetik koruyucu gibi kimyasal madde içermez. Formülünde Hindistan cevizi, shea, ylang ylang, portakal kabuğu ve jojoba yağları; parabensiz bal mumu, Tapyoka nişastası gibi organik içerikler bulundurur. Emziren annelerin de kullanabileceği ürün hayvanlar üzerinde test edilmez. Ayrıca vegan kullanıma da uygun. Krem formunu ve temiz içeriğini çok seveceğiniz ürüne mutlaka şans tanıyın.

8. Cildiniz nefes alsın: Jolie Fresh Doğal Kristal Deodorant

%100 doğal mineral içeren Jolie Fresh Doğal Kristal Deodorant'ı sadece koltuk altında değil genital bölge ve ayak gibi koku oluşan diğer bölgelerde de güvenle kullanabilirsiniz. Ter bezlerini tıkamayan deodorant bakteri üremesini durdurduğu için ter kokusunu önler. Formülünde paraben, alüminyum, alkol, zirkonyum, formaldehit, boya ve triklosan gibi kimyasallara yer vermez. Saf potasyum alum içerdiği için hamile ve kanser hastası kişiler de rahatlıkla tercih edebilir. Kullandığınız ilk anda bile farkı hissedeceğiniz gerçek deodorantla gün boyu taze hissetmeye hazır mısınız?

9. Kolay uygulamanın keyfini çıkarın: Cotton Bee Doğal Krem Deodorant

Formülünde yer alan zengin yağlar sayesinde gözenekleri tıkamayan Cotton Bee Doğal Krem Deodorant, kokuya neden olan bakterilerle savaşır ve gün boyu ferah hissetmenizi sağlar. Hem kadınların hem erkeklerin kullanabileceği deodorant; alüminyum, paraben, alkol ve parfüm gibi zararlı kimyasallar içermez. Kıyafetlerde herhangi bir iz ya da lekeye neden olmaz. Dermatolojik ve mikrobiyolojik testlerden başarıyla geçen deodorantta doğal, organik içerikler yer alır. En yoğun ve sıcak geçen günlerde bile ter kokusunu engelleyen ürünü duş sonrası günlük olarak kullanabilirsiniz.

10. Alerjik ciltler için: Erd Salt Stone Doğal Mineral Deodorant Roll-On

Eğer cildiniz hassas ve alerjikse Erd Salt Stone Doğal Mineral Deodorant Roll-On'u gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. %100 doğal kristalize mineral tuz kullanılarak üretilen deodorant terlemeye engel olmaz. Sadece kötü koku oluşturan bakterileri yok ederek gün boyu fresh kalmanızı sağlar. Deodorantı koltuk altının yanı sıra ayak gibi ter bezlerinin bulunduğu bölgelere de uygulayabilirsiniz. Alkol, renklendirici, parfüm ve koruyucu gibi zararlı kimyasallar içermez. 24 saat koruma sağlayan deodorant, kıyafetlerde herhangi bir ize ve lekeye de neden olmaz.