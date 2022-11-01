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Yaktığı daireye, kendini kilitleyince polisi alarma geçirdi

01.11.2022 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da iki gün önce yaşadığı dairede yangın çıkartıp apartmana zarar veren şahıs, bugünde kendini eve kilitleyince, polis ve sağlık ekiplerince alınarak hastaneye götürüldü.

Bina sakinleri ise can güvenliklerinin olmadığını belirterek, şahıs için gerekli işlemlerinin yapılmasını istedi.

Olay, sabah saat 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi 1368 Sokak üzerindeki 7 katli bir apartmanın 2. katında yaşandı.

Yalnız yaşayan 30 yaşındaki A.Ç, iki gün önce sabaha karşı dairede yangın çıkardı. Kısa sürede büyüyen yangın üst katlara kadar yükseldi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verilmesiyle olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dairede ve üst katlarda maddi hasar meydana geldi. Evin yanmayan diğer odasında yaşamaya devam eden A.Ç, sabah saatlerinde kendini eve kilitledi.

A.Ç’nin hayatından endişe duyan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Eve gelen polis ve sağlık ekipleri A.Ç’den kapıyı açmasını istedi. Yaklaşık yarım saat kapıyı açmayan A.Ç, daha sonra kendiliğinden teslim oldu. İlk tedavisi olay yerinde yapılan A.Ç, polis eşliğinde binadan çıkarılıp ambulansa götürüldü. Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan A.Ç’nin tedavisi devam ederken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan bina sakinleri yaşananlara isyan etti. Şahsın gürültüsünün yanı sıra, sonunda çıkardığı yangın nedeniyle bombanın üzerinde yaşadıklarını söyleyerek tepki gösterdi. Yangın günü yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

"KORKU VE PANİK YAŞAMAK İSTEMİYORUZ"

Taşındıklarından beri bu şahsın yaptıklarından endişe duyduklarını ifade eden Züleyha Öztürk Üreten “Çok sesimizi çıkartmadık ama en son bu yangını çıkarması kötü oldu. Canımızı zor kurtardık. Yangın anında balkonda iki piknik tüpü vardı. Aspiratörden duman geliyordu sürekli. “Kalkın yangın var” diye komşumu kaldırıyordum. Apartmanda doğalgaz var, bomba gibi bir patlasa ne olacak. Camlarımız patladı, eşyalarımız yandı. Maldan geçtik, artık o an canımızı kurtarmanın derdine düştük. Çocuğum etkilendi 3 gün rapor almak zorunda kaldım. O korku ve paniği yine yaşamak istemiyorum. Bizim elimizden bir şey gelirse yardımcı olmak isteriz. Ama bu şekilde korkuyla yaşamak istemiyoruz” diye konuştu.

"EVİ YAKACAK"

  1. katta oturan Zehra Oğuz, “Sürekli bir şeyler yakıyor ve bize duman geliyordu. Annesini durumu söyledik, yangının da çıkacağını biliyorduk. Sonunda yangın çıktı. Vatandaşlar olarak mağdur olduk. Maddi manevi zarar uğradık. Camlarımız yandı, klimanın motoru patladı. Biz korkuyla yaşıyoruz. Sabaha kadar uyuyamıyoruz. Çocuklarım sürekli, ‘A. gelecek evi yakacak‘ diye sayıklıyor. Birileri sesimizi duysun, böyle yaşamak istemiyoruz” ifadelerine yer verdi.

"BOMBANIN ÜZERİNDE OTURUYORUZ"

Bina sakinlerinden Yaşar Yay, dün gece sabaha karşı korkuyla uyandıklarını belirterek, Yangın olduğunu gördüm aşağı indim ve ilk iş olarak doğalgaz vanasını kapattım. İtfaiye geldi, yangını söndürdü. Ailecek tüm binanın can güvenliği yok. Bu şahıs buradan gitmediği sürece burada huzurlu şekilde yaşayamayacağız. Yangın anında şahıs balkonda köşeden kafasında kask içerinin videosunu çekiyordu. Gelirse yarın yine yangın çıkarabilir. Biz bildiğiniz bir bombanın üzerinde oturuyoruz. Ne zaman yanacak diye onu düşünüyoruz. Can güvenliğimiz yok. Asansöre tek başımıza binemiyoruz” dedi.

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