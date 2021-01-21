Yakut takı seti alan avukata “sentetik taş” şoku

Maltepe’de yaşayan avukat Senay Önal, düğünü için bir mağazadan 9 bin TL’ye yakut kolye, küpe ve yüzükten oluşan bir takı seti aldı. İçine düşen kuşkunun ardından seti gemoloji labratuvarında inceleten Önal, hayatının şokunu yaşadı. Yakut takı setinin aslında 5, 10 dolar değerinde sentetik taşlardan oluştuğunu öğrenen avukat Önal, daha sonra alışveriş yaptığı mağazaya giderek takılarını doğal yakut ile değiştirdi.

Maltepe’de yaşayan avukat Senay Önal, geçtiğimiz Temmuz ayında düğünü için kendisine yakut kolye, küpe ve yüzükten oluşan bir takı setini 9 bin TL’ye aldı. Türkiye genelinde mağazaları bulunan bir şirketin Maltepe’deki mağazasından takı setini alan avukat Önal, bir süre sonra içine düşen kuşku sebebiyle yakut takı setinin gerçekliğini inceletmek istedi. Önal bunun üzerine takı setini bir Gemoloji Laboratuvarına götürdü. Burada taş bilimcileri tarafından incelenen takıların doğal yakut olmadığı, değeri yaklaşık 5, 10 dolar olan sentetik taşlar olduğu tespit edildi. Laboratuvar sonuçlarını gören avukat Senay Önal hayatının şokunu yaşadı. Önal bunun üzerine takıları aldığı mağazanın yolunu tuttu. Mağaza yetkililerine durumu aktaran Önal, sentetik taşları geri vererek yerine doğal yakut takılardan oluşan seti aldı. Avukat Senay Önal, yakut, zümrüt, pırlanta gibi takı alacak kişilere tavsiyede bulunarak gemoloji laboratuvarından alınmış, içinde bir gemoloğun imzası bulunan bir sertifika talep etmeleri gerektiğini belirtti.