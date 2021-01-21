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  4. Yakut takı seti alan avukata “sentetik taş” şoku

Yakut takı seti alan avukata “sentetik taş” şoku

21.01.2021 13:08 | Son Güncelleme:
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Yakut takı seti alan avukata “sentetik taş” şoku

Maltepe’de yaşayan avukat Senay Önal, düğünü için bir mağazadan 9 bin TL’ye yakut kolye, küpe ve yüzükten oluşan bir takı seti aldı.

Maltepe’de yaşayan avukat Senay Önal, düğünü için bir mağazadan 9 bin TL’ye yakut kolye, küpe ve yüzükten oluşan bir takı seti aldı. İçine düşen kuşkunun ardından seti gemoloji labratuvarında inceleten Önal, hayatının şokunu yaşadı. Yakut takı setinin aslında 5, 10 dolar değerinde sentetik taşlardan oluştuğunu öğrenen avukat Önal, daha sonra alışveriş yaptığı mağazaya giderek takılarını doğal yakut ile değiştirdi.

Maltepe’de yaşayan avukat Senay Önal, geçtiğimiz Temmuz ayında düğünü için kendisine yakut kolye, küpe ve yüzükten oluşan bir takı setini 9 bin TL’ye aldı. Türkiye genelinde mağazaları bulunan bir şirketin Maltepe’deki mağazasından takı setini alan avukat Önal, bir süre sonra içine düşen kuşku sebebiyle yakut takı setinin gerçekliğini inceletmek istedi. Önal bunun üzerine takı setini bir Gemoloji Laboratuvarına götürdü. Burada taş bilimcileri tarafından incelenen takıların doğal yakut olmadığı, değeri yaklaşık 5, 10 dolar olan sentetik taşlar olduğu tespit edildi. Laboratuvar sonuçlarını gören avukat Senay Önal hayatının şokunu yaşadı. Önal bunun üzerine takıları aldığı mağazanın yolunu tuttu. Mağaza yetkililerine durumu aktaran Önal, sentetik taşları geri vererek yerine doğal yakut takılardan oluşan seti aldı. Avukat Senay Önal, yakut, zümrüt, pırlanta gibi takı alacak kişilere tavsiyede bulunarak gemoloji laboratuvarından alınmış, içinde bir gemoloğun imzası bulunan bir sertifika talep etmeleri gerektiğini belirtti.

Yaşadığı olayı aktaran avukat Senay Önal, “Ben düğünden önce her gelin adayı gibi kendime bir set almak istedim. O sette de yakut tercih ettim. Düğünden sonra bir kuşku düştü. Çünkü yakutlar çok berraktı. Aslında damarlı olması gerekirmiş doğal yakutların. Ben de bunu göstermek istedim. Ve gemoloji laboratuvarını araştırdım. Burada değerli taşları sertifikasıyla beraber size bildirebiliyorlar. Bu gemoloji laboratuvarında taşların sentetik olduğunu öğrendim. Bunun üzerine firmayla görüştüm. Avukat olduğumu söylediğim için hukuki yollara başvuracağımdan çekinen firma hemen doğalıyla değiştirmesine veya para iadesi gibi tüketicinin kanundan doğan haklarını bana sıraladı. Ben de doğalıyla değiştirilmesini talep ettim. Şu an elimde gördüğünüz ürün değiştirilmiş hali. Doğal yakut ve damarları var ortasında, koyu bir rengi var. Eğer kişiler yakut, zümrüt, pırlanta herhangi bir değer taş alacaklarsa bir gemoloji laboratuvarından alınmış içinde bir gemoloğun imzası bulunan bir sertifika talep etmeliler. Çünkü firmalar sadece firmaların adının yazdığı bir garanti belgesi gibi ürünün özelliklerini yazan bir kart veriyorlar. Bu geçerli sertifika değil. Ve buna güvenmemeli tüketiciler. Benim gibi sentetik ürünle karşı karşıya kalabilirler. Bu nedenle tüketicilere gerçek bir sertifikası olan, uluslararası geçerli olan bir sertifika ile değerli taşlarını almalarını öneriyoruz.
9-10 bin TL arası bir rakama aldım. Sonradan öğrendim ki sentetik taşların değeri, aslında 5 -10 dolar gibi çok cüzi rakamlarmış. Ve aslında bakarsanız nitelikli dolandırıcılık suçu bile teşkil edebilir. Çünkü bana bildirim yükümlülüklerine uymadan bu ürünü sentetik olarak sattılar. Aslında doğal diye sentetik sattılar. Bu ciddi bir suç” dedi.

Yakut takı seti alan avukata “sentetik taş” şoku

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